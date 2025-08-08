Po spotkaniu z Putinem rozmawiał z sojusznikami. "Wciąż wiele do zrobienia" 

Ukraiński przywódca przekazał, że podczas rozmowy nie zdążono omówić wszystkich kwestii, dlatego będzie ona kontynuowana w piątek. - Wciąż pozostaje wiele do zrobienia - dodał.
Wcześniej amerykański portal Axios podał, że Witkoff ma tego dnia podczas wideokonferencji poinformować wysokich rangą przedstawicieli władz Ukrainy, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii o przebiegu jego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
Witkoff miał zdać relację po romowie z Putinem
Rozmowa miała dotyczyć też tego, co wydarzy się w przyszłości, w tym potencjalnego spotkania prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina - przekazały dwa źródła.
Portal Politico, powołujący się na źródło w Białym Domu, przekazał, że zanim Putin będzie mógł się spotkać z Trumpem, musi zobaczyć się z Wołodymyrem Zełenskim. Po tej publikacji pytany o nią prezydent USA zaprzeczył, by taki pomysł się pojawił.
W środę natomiast Witkoff spotkał się w Moskwiez Putinem. Po rozmowie Trump ocenił, że spotkanie było bardzo owocne i poczyniono wielkie postępy.
