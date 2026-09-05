Wysłannicy Trumpa z wizytą na Kremlu. Putin atakuje ukraińskie miasta
Wcześniej media przekazały, że ukraińskie jednostki mają obowiązek zachowania "ciszy" na lądzie, w powietrzu i na morzu od północy 5 września do północy 8 września. Wstrzymanie ataków przez Kijów ma związek z wizytą amerykańskiej delegacji na Kremlu.
Prowadzone przez Waszyngton negocjacje nie powstrzymały jednak Moskwy. Rosja ponownie zaatakowała ukraińskie miasta w nocy z piątku na sobotę.
Rosjanie atakowali budynki cywilne. Są ofiary
Celem Rosjan stało się między innymi przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie w obwodzie dniepropetrowskim. "Cztery osoby poniosły śmierć, sześć zostało rannych. Wróg niemal 30 razy zaatakował cztery rejony obwodu z użyciem bezzałogowców, artylerii i rakiet" - napisał szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża w komunikatorze Telegram.
W sobotę w mieście ogłoszono dzień żałoby.
Armia Putina atakowała też obwód kijowski. W Boryspolu częściowo zniszczono 9-piętrowy budynek - przekazała Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych.
Dwie osoby zostały ranne, a 15 mieszkańców ewakuowano. Jak dodano, w rejonie Buczy Rosjanie ponownie zaatakowali budynek magazynowy w trakcie akcji gaśniczej.
Wojska rosyjskie wielokrotnie atakowały dronami jedno z centrów handlowych w Mikołajowie. W wyniku uderzeń wybuchł pożar. Dwie osoby zostały ranne: 72-letni mężczyzna i 17-letnia dziewczyna - przekazały służby.
W tle zapowiedzi Trumpa o zakończeniu wojny
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że wysłał Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z propozycją zakończenia wojny. Najpierw mają odwiedzić Moskwę, a w niedzielę Kijów. - Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić. I jest spora szansa, że nam się uda - powiedział w piątek Trump.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił, że Ukraina przygotowuje się do tej wizyty i zapewni bezpieczeństwo rosyjskiej przestrzeni powietrznej podczas pobytu specjalnych wysłanników w Rosji. Podkreślił również, że oczekuje zaprzestania ataków na Ukrainę przez rosyjskie wojska w czasie wizyty negocjatorów w Kijowie.
W piątek rosyjski dron uderzył w gabinet pełniącego obowiązki szefa SBU w centrum Kijowa.