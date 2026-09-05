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Świat

Wysłannicy Trumpa z wizytą na Kremlu. Putin atakuje ukraińskie miasta

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Rosyjski atak w obwodzie kijowskim - 05.09.2026 r.
Wysłannicy Donalda Trumpa z wizytą w Moskwie i Kijowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy
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Rosja zaatakowała w nocy miasta w obwodzie dniepropietrowskim i kijowskim. Zginęło kilka osób. Uszkodzone zostały budynki infrastruktury cywilnej i wybuchły pożary. W ten weekend w Moskwie i Kijowie wysłannicy Donalda Trumpa mają prowadzić rozmowy pokojowe.

Wcześniej media przekazały, że ukraińskie jednostki mają obowiązek zachowania "ciszy" na lądzie, w powietrzu i na morzu od północy 5 września do północy 8 września. Wstrzymanie ataków przez Kijów ma związek z wizytą amerykańskiej delegacji na Kremlu.

Prowadzone przez Waszyngton negocjacje nie powstrzymały jednak Moskwy. Rosja ponownie zaatakowała ukraińskie miasta w nocy z piątku na sobotę.

Rosjanie atakowali budynki cywilne. Są ofiary

Celem Rosjan stało się między innymi przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie w obwodzie dniepropetrowskim. "Cztery osoby poniosły śmierć, sześć zostało rannych. Wróg niemal 30 razy zaatakował cztery rejony obwodu z użyciem bezzałogowców, artylerii i rakiet" - napisał szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża w komunikatorze Telegram.

W sobotę w mieście ogłoszono dzień żałoby.

Armia Putina atakowała też obwód kijowski. W Boryspolu częściowo zniszczono 9-piętrowy budynek - przekazała Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych.

Rosyjski atak w obwodzie kijowskim - 05.09.2026 r.
Rosyjski atak w obwodzie kijowskim - 05.09.2026 r.
Źródło zdjęcia: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Dwie osoby zostały ranne, a 15 mieszkańców ewakuowano. Jak dodano, w rejonie Buczy Rosjanie ponownie zaatakowali budynek magazynowy w trakcie akcji gaśniczej.

Rosyjski atak w obwodzie kijowskim - 05.09.2026 r.
Rosyjski atak w obwodzie kijowskim - 05.09.2026 r.
Źródło zdjęcia: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Wojska rosyjskie wielokrotnie atakowały dronami jedno z centrów handlowych w Mikołajowie. W wyniku uderzeń wybuchł pożar. Dwie osoby zostały ranne: 72-letni mężczyzna i 17-letnia dziewczyna - przekazały służby.

Rosyjski atak na Mikołajów - 05.09.2026 r.
Rosyjski atak na Mikołajów - 05.09.2026 r.
Źródło zdjęcia: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

W tle zapowiedzi Trumpa o zakończeniu wojny

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że wysłał Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z propozycją zakończenia wojny. Najpierw mają odwiedzić Moskwę, a w niedzielę Kijów. - Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić. I jest spora szansa, że nam się uda - powiedział w piątek Trump.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił, że Ukraina przygotowuje się do tej wizyty i zapewni bezpieczeństwo rosyjskiej przestrzeni powietrznej podczas pobytu specjalnych wysłanników w Rosji. Podkreślił również, że oczekuje zaprzestania ataków na Ukrainę przez rosyjskie wojska w czasie wizyty negocjatorów w Kijowie.

W piątek rosyjski dron uderzył w gabinet pełniącego obowiązki szefa SBU w centrum Kijowa.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaMoskwaKijów
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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