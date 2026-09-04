Świat Wysłannicy Trumpa pojawią się w Kijowie. "Przyniosą propozycję zakończenia wojny" Oprac. Justyna Sochacka |

Atak na siedzibę SBU w Kijowie (04.09.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: SPUTNIK POOL

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Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym poruszył temat swoich wysłanników. - Wysłałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, dwóch świetnych negocjatorów. Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić. I jest spora szansa, że nam się uda - powiedział.

Pytany o to, czy zamierzają przedstawić nową propozycję pokojową, prezydent odparł, że "przynoszą ze sobą propozycję zakończenia wojny".

Nie podał jednak daty spodziewanej wizyty negocjatorów ani szczegółów propozycji. Mimo że wizyta wysłanników Trumpa w Ukrainie była już wielokrotnie zapowiadana, jak dotąd ani Witkoff, ani Kushner ani razu nie odwiedzili Kijowa.

Obaj wysłannicy wielokrotnie udawali się natomiast do Moskwy, gdzie spotykali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Wizyta Witkoffa i Kushnera w Ukrainie

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Jared Kushner i Steve Witkoff do Kijowa przyjadą w niedzielę. Wcześniej mają jednak odwiedzić Moskwę.

"Dziś już jednoznacznie ustalono, że w najbliższych dniach amerykańscy przedstawiciele odwiedzą Ukrainę i Rosję. Szczegółowe informacje przekazał zespół prezydenta Stanów Zjednoczonych" - powiadomił Zełenski.

Oświadczył, że strona ukraińska zapewnia, że rosyjska przestrzeń powietrzna będzie bezpieczna na czas pobytu Witkoffa i Kushnera w rosyjskiej stolicy.

"Podobnie jak podczas wcześniejszych wizyt dyplomatycznych strony amerykańskiej, zapewnimy normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby negocjatorzy mogli bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Dbamy właśnie o nich, a nie o Rosję" - podkreślił.

Jared Kushner i Steve Witkoff Źródło zdjęcia: SPUTNIK POOL

Wcześniej Kyiv Independent, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, napisał, że Witkoff "zaczął się bać" wizyty w Kijowie. Miało to wywołać dyskusję na temat alternatywnych planów.

Fala rosyjskich ataków na Kijów

Kijów zmaga się z nieustanną falą rosyjskich ataków z użyciem dronów odrzutowych. W piątek rano Rosja przeprowadziła kolejny atak dronowy na stolicę Ukrainy, uszkadzając magazyny i powodując pożar.

W piątek po południu Zełenski poinformował, że rosyjski dron uderzył w gabinet pełniącego obowiązki szefa SBU w centrum Kijowa. Dodał, że w chwili ataku nie było go na miejscu.

Wcześniej USA zwróciły się do Ukrainy z prośbą o nieatakowanie Moskwy 25 sierpnia, podczas wizyty w Rosji dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a. Nie wiadomo, czy administracja Trumpa wystosowałaby podobną prośbę, gdyby jej wysłannicy przebywali w Kijowie.