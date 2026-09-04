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Świat

Wysłannicy Trumpa pojawią się w Kijowie. "Przyniosą propozycję zakończenia wojny"

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Jared Kushner i Steve Witkoff
Atak na siedzibę SBU w Kijowie (04.09.2026)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: SPUTNIK POOL
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Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa odwiedzą w niedzielę Kijów. Wcześniej złożą wizytę w Moskwie - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według Donalda Trumpa, wizyta jego wysłanników może przynieść rezultaty. Wcześniej Kyiv Independent podawał, że podróż do stolicy Ukrainy stoi pod znakiem zapytania, bo Steve Witkoff "zaczął się bać" wizyty w stolicy Ukrainy.

Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym poruszył temat swoich wysłanników. - Wysłałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, dwóch świetnych negocjatorów. Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić. I jest spora szansa, że nam się uda - powiedział.

Pytany o to, czy zamierzają przedstawić nową propozycję pokojową, prezydent odparł, że "przynoszą ze sobą propozycję zakończenia wojny".

Nie podał jednak daty spodziewanej wizyty negocjatorów ani szczegółów propozycji. Mimo że wizyta wysłanników Trumpa w Ukrainie była już wielokrotnie zapowiadana, jak dotąd ani Witkoff, ani Kushner ani razu nie odwiedzili Kijowa.

Obaj wysłannicy wielokrotnie udawali się natomiast do Moskwy, gdzie spotykali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Wizyta Witkoffa i Kushnera w Ukrainie

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Jared Kushner i Steve Witkoff do Kijowa przyjadą w niedzielę. Wcześniej mają jednak odwiedzić Moskwę.

"Dziś już jednoznacznie ustalono, że w najbliższych dniach amerykańscy przedstawiciele odwiedzą Ukrainę i Rosję. Szczegółowe informacje przekazał zespół prezydenta Stanów Zjednoczonych" - powiadomił Zełenski.

Oświadczył, że strona ukraińska zapewnia, że rosyjska przestrzeń powietrzna będzie bezpieczna na czas pobytu Witkoffa i Kushnera w rosyjskiej stolicy.

"Podobnie jak podczas wcześniejszych wizyt dyplomatycznych strony amerykańskiej, zapewnimy normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby negocjatorzy mogli bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Dbamy właśnie o nich, a nie o Rosję" - podkreślił.

Jared Kushner i Steve Witkoff
Jared Kushner i Steve Witkoff
Źródło zdjęcia: SPUTNIK POOL

Wcześniej Kyiv Independent, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, napisał, że Witkoff "zaczął się bać" wizyty w Kijowie. Miało to wywołać dyskusję na temat alternatywnych planów.

Fala rosyjskich ataków na Kijów

Kijów zmaga się z nieustanną falą rosyjskich ataków z użyciem dronów odrzutowych. W piątek rano Rosja przeprowadziła kolejny atak dronowy na stolicę Ukrainy, uszkadzając magazyny i powodując pożar.

W piątek po południu Zełenski poinformował, że rosyjski dron uderzył w gabinet pełniącego obowiązki szefa SBU w centrum Kijowa. Dodał, że w chwili ataku nie było go na miejscu.

Wcześniej USA zwróciły się do Ukrainy z prośbą o nieatakowanie Moskwy 25 sierpnia, podczas wizyty w Rosji dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a. Nie wiadomo, czy administracja Trumpa wystosowałaby podobną prośbę, gdyby jej wysłannicy przebywali w Kijowie.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
USASteve WitkoffUkrainaKijówRosjaWojna w Ukrainie
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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