Wysadzona tama w Nowej Kachowce. Miny i broń wymyte przez wodę długo będą ogromnym zagrożeniem

Miny niesione przez wody powodziowe na skutek wysadzenia tamy w Nowej Kachowce będą stanowić zagrożenie przez lata - ocenił Andrew Duncan, koordynator do spraw skażenia broni w Międzynarodowym Komitecie Czerwonego Krzyża. - Wiedzieliśmy w przybliżeniu, gdzie są miny przed rozpoczęciem powodzi, lecz nie wiemy, dokąd woda je teraz zaniesie - przyznał.

Saperzy nie mogą neutralizować min

- Gdy woda opadnie, miny mogą zostać zakopane pod co najmniej metrową warstwą piasku lub mułu, które spłyną w dół rzeki (...) i osiąść tam, gdzie nigdy ich nie było - stwierdził koordynator MKCK.

Zagrożenie z zatopionych okopów

Iryna Kustowska ze Stowarzyszenia Saperów Ukrainy mówiła dziennikarzom, że "lista tego, czego okupanci użyli do zaminowania obwodu chersońskiego, jest długa". - Nie tylko miny są niebezpieczne, ale także amunicja, naboje, łuski, granaty - wszystko to, co leżało w zatopionych obecnie okopach na lewym brzegu Dniepru. - Niektóre wybuchowe obiekty mogą eksplodować, nawet wtedy, kiedy są przenoszone przez duże masy wody. W szczególności amunicja, która jest wrażliwa, staje się jeszcze bardziej niebezpieczna - dodała Kustowska, cytowana przez portal ukraińskiej telewizji Suspilne.