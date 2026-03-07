Włochy, Bergamo. Lotnisko Orio al Serio na nagraniu archiwalnym Źródło: Reuters Archive

Włoskie media podały, że stary bilet w worku na odpady zmieszane został znaleziony w pojemniku niewłaściwego koloru. Pracownicy służb komunalnych z Piacenzy zbierający odpady, przeprowadzili inspekcję worka i znaleźli w nim imienny bilet, co pozwoliło im ustalić dane osoby, która wyrzuciła worek.

Mężczyzna stanowczo zaprzecza wszystkim oskarżeniom, sugerując pomyłkę lub złośliwe działanie osoby trzeciej.

- Regularnie wystawiamy kosz na śmieci w wymaganym terminie - mówi gazecie "Il Messaggero". - Każdy mógł przesunąć worek w nocy lub wyrzucić go gdzie indziej przez pomyłkę lub dla żartu - dodał.

Sprawa śmieci trafiła do miejskiego urzędu

Ta sprawa nie jest odosobniona i dotarła już do urzędu położonego w Palazzo Mercanti.

Sara Soresi, liderka grupy Braci Włoch w Radzie Miasta, złożyła wniosek o wyjaśnienie zasadności tych dochodzeń. - Kilku obywateli zgłasza grzywny nałożone wyłącznie na podstawie odkrycia dokumentów osobistych w torbach - mówi.

- Nawet w tym najnowszym przypadku obywatel utrzymuje, że ściśle przestrzegał procedur odbioru z domu. Pozostaje pytanie, jak torba mogła trafić do publicznego kosza na śmieci? - pyta.

Opracował Adam Styczek