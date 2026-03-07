Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wyrzucił bilet lotniczy do złego kosza. Musi zapłacić grzywnę

bilet lotniczy samolot paszport podroz wakacje shutterstock_137035310.jpg
Włochy, Bergamo. Lotnisko Orio al Serio na nagraniu archiwalnym
Źródło: Reuters Archive
Mieszkaniec Piacenzy na północy Włoch musi zapłacić grzywnę wysokości ponad 200 euro. Służby namierzyły go po danych na bilecie, który wyrzucił do śmieci.

Włoskie media podały, że stary bilet w worku na odpady zmieszane został znaleziony w pojemniku niewłaściwego koloru. Pracownicy służb komunalnych z Piacenzy zbierający odpady, przeprowadzili inspekcję worka i znaleźli w nim imienny bilet, co pozwoliło im ustalić dane osoby, która wyrzuciła worek.

Mężczyzna stanowczo zaprzecza wszystkim oskarżeniom, sugerując pomyłkę lub złośliwe działanie osoby trzeciej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kara może sięgnąć 13 tysięcy złotych. Sypią się mandaty dla turystów

Kara może sięgnąć 13 tysięcy złotych. Sypią się mandaty dla turystów

BIZNES
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"

Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"

BIZNES

- Regularnie wystawiamy kosz na śmieci w wymaganym terminie - mówi gazecie "Il Messaggero". - Każdy mógł przesunąć worek w nocy lub wyrzucić go gdzie indziej przez pomyłkę lub dla żartu - dodał.

Sprawa śmieci trafiła do miejskiego urzędu

Ta sprawa nie jest odosobniona i dotarła już do urzędu położonego w Palazzo Mercanti.

Sara Soresi, liderka grupy Braci Włoch w Radzie Miasta, złożyła wniosek o wyjaśnienie zasadności tych dochodzeń. - Kilku obywateli zgłasza grzywny nałożone wyłącznie na podstawie odkrycia dokumentów osobistych w torbach - mówi.

- Nawet w tym najnowszym przypadku obywatel utrzymuje, że ściśle przestrzegał procedur odbioru z domu. Pozostaje pytanie, jak torba mogła trafić do publicznego kosza na śmieci? - pyta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, Il Mesaggero

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
WłochyOdpady
Czytaj także:
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w obwodzie donieckim
Zełenski na wschodzie. "Tutaj Rosjanie przygotowują ofensywę"
Świat
Tornado
Uszkodzone domy, powalone drzewa. Tornada w USA
METEO
imageTitle
Wypadek i centrum medyczne. Koszmarny początek sezonu Verstappena
EUROSPORT
imageTitle
Stoch czekał bardzo długo. "Nie jest źle przyjść sobie na taki jeden skok"
EUROSPORT
imageTitle
Kane tym razem niepotrzebny. Bayern znów skuteczny
EUROSPORT
imageTitle
Czerwona lampka w Paryżu. PSG rozbite we francuskim hicie
EUROSPORT
shutterstock_2316125721
Myślisz, że odeśpisz w weekend? Mit, który biologia bezlitośnie obala
Agata Daniluk
25 min
pan z gizycka ktory dostal rozwod ale chyba jednak go nie dostal
PremieraDostali rozwód, ale znów są małżeństwem? "Nagle się dowiedzieliśmy"
Marta Gordziewicz
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Stany rzek. Tu sytuacja nadal jest niebezpieczna
METEO
Prezydent USA Donald Trump
"Głupie pytanie" o Rosję. Trump o doniesieniach
Świat
Unoszący się dym po ataku lotniczym w centrum Teheranu, Iran (6.03.2026)
Nocne uderzenia na Teheran i Rijad
RELACJA
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Kogo Kaczyński namaści dziś na premiera? Pojawiają się te nazwiska
Polska
Prezydent USA Donald Trump
Żądanie kapitulacji, rozmowy u Nawrockiego, śmierć aktorki
WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Sobota z kwalifikacjami i konkursem w Lahti. O której dzisiaj skoki?
Najnowsze
Co z Iranem i mundialem?
Bojkot będzie bolesny. Scenariusze dla Iranu i mundialu
Tomasz Wiśniowski
Wiosna, ciepło, słońce
Dwucyfrowe wartości na termometrach w całym kraju
METEO
imageTitle
Real wyszarpał wygraną w ostatniej chwili. FC Barcelona nie ucieknie
EUROSPORT
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek
Komisja Wenecka oceniła ustawę Żurka. "Tylko szczegóły są przedmiotem dyskusji"
Polska
imageTitle
Niemoc Jagiellonii trwa, Lechii dobiegła końca
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: Kuba wkrótce upadnie
BIZNES
imageTitle
"Długa droga w pogoni za marzeniem". Polka dopnie swego w Strade Bianche?
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Teoretycznie możliwe". Były szef NBP o "polskim SAFE 0 procent"
Polska
imageTitle
Ziomek-Nogal otarła się o medal mistrzostw świata
EUROSPORT
Wizualizacja stacji w Radzyminie po remoncie
Wyremontują peron w Radzyminie. Dwa miesiące utrudnień
WARSZAWA
Samochód znaleziony w wodzie
Auto wpadło do rzeki, szukają kierowcy
METEO
MAGDA MAJTYKA 14930311_na-wspolnej-odcinek-3519_ORIGINAL
"Najczarniejszy scenariusz". Nowe informacje po śmierci polskiej aktorki
Wrocław
imageTitle
Szymański w wielkiej formie przed czempionatem w Toruniu
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowe podium w Lahti. Cieszyć się może też polski trener
EUROSPORT
Potrójne ograniczenie wjazdu na chodnik
Szpalery słupków i kamery. Tak walczą z nielegalnym parkowaniem
Artur Węgrzynowicz
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Kuwejt ogranicza wydobycie ropy
BIZNES
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica