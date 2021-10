Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen komentuje

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności niektórych zapisów Traktatu o UE z polską konstytucją. Do wyroku TK odniosła się szefowa Komisji Europejskiej. "Unia Europejska jest wspólnotą wartości i praw. To łączy naszą Unię i sprawia, że jesteśmy silniejsi" - oświadczyła Ursula von der Leyen w komunikacie, który odczytał na konferencji jeden z rzeczników KE. "Traktaty mówią jasno: wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są wiążące dla wszystkich krajów członkowskich" - przekazała, dodając, że jest "głęboko zaniepokojona wczorajszym wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego".

BYŁY PRZEWODNICZĄCY RADY EUROPEJSKIEJ DONALD TUSK BĘDZIE GOŚCIEM "FAKTÓW PO FAKTACH" W PIĄTEK, O GODZ. 19.30. OGLĄDAJ W TVN24 I TVN24 GO

Zarzuty zawarte w liczącym blisko 130 stron wniosku premiera sprowadziły się między innymi do pytania o zgodność z polską konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Szefowa Komisji Europejskiej o wyroku TK

Do czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego odniosła się w piątek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jej oświadczenie przeczytał podczas konferencji jeden z rzeczników Komisji Eric Mamer.

"Naszym najważniejszym priorytetem jest zadbanie o to, by prawa polskich obywateli były chronione oraz by Polacy mogli korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, podobnie jak wszyscy obywatele Unii"- wskazała von der Leyen.