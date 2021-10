Unijny komisarz ds. sprawiedliwości: oczekujemy stanowczej reakcji TSUE

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności niektórych zapisów Traktatu o Unii Europejskiej z polską konstytucją. Do wyroku TK odniósł się w piątek unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Podkreślił, że Komisja Europejska oczekuje w tej sprawie stanowczej reakcji TSUE, w tym ewentualnego nałożenia sankcji na Polskę.

Zarzuty zawarte w liczącym blisko 130 stron wniosku premiera sprowadziły się między innymi do pytania o zgodność z polską konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Unijny komisarz o wyroku TK

Do czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego odniósł się w piątek na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Oświadczenie Ursuli von der Leyen

Wcześniej tego dnia głos w sprawie zabrała także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jej oświadczenie przeczytał podczas konferencji jeden z rzeczników Komisji Eric Mamer. "Naszym najważniejszym priorytetem jest zadbanie o to, by prawa polskich obywateli były chronione oraz by Polacy mogli korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, podobnie jak wszyscy obywatele Unii"- wskazała von der Leyen.