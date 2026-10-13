Świat Śmierć w parku rozrywki. Zamknięto dziewięć kolejek górskich Oprac. Ewa Żebrowska |

Ewakuacja pasażerów z kolejki górskiej Goliath w parku rozrywki Six Flags Over Georgia. Austell, 12 października 2026 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: IJM9/Shutterstock

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Jak podaje "New York Times", powołując się na informacje policji, w poniedziałek na terenie parku rozrywki Six Flags Over Georgia w Atlancie jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Do wypadku doszło około godziny 16 czasu lokalnego.

Władze parku przekazały, że służby zareagowały natychmiast, lecz odmówiły podania szczegółów zdarzenia. "Jesteśmy głęboko zasmuceni dzisiejszym wypadkiem z udziałem gościa naszego parku", stwierdzono w komunikacie.

Świadkowie o tym, co się wydarzyło w parku rozrywki

Świadkowie przekazali, że z kolejki Goliath wypadł mężczyzna. Według opisu na stronie parku kolejka ta osiąga prędkość maksymalną 113 km/h i wznosi się na wysokość 60 metrów. "Spadał i trzykrotnie uderzył w wagoniki", relacjonował jeden z mężczyzn w rozmowie za stacją WXIA. Według innej świadkini mężczyzna był na kolejce razem z synem, podczas gdy reszta rodziny obserwowała ich z dołu.

Okoliczności zdarzenia bada specjalna jednostka policji hrabstwa Cobbs. Nie wskazano dotychczas, jakie mogą być przyczyny wypadku. "Nie potrafię sobie wyobrazić koszmaru, którego świadkami byli dziś goście i pracownicy parku. Całym sercem łączę się w bólu z rodziną, która straciła bliską osobę", oświadczyła Lisa Cupid, przewodnicząca Rady Hrabstwa Cobb, którą cytuje CNN.

Rzecznik Six Flags poinformował w poniedziałek wieczorem, że "z daleko idącej ostrożności" tymczasowo zamknięto dziewięć kolejek górskich w sześciu innych parkach tej sieci.

Długa lista wypadków

"New York Times" informuje, że do wypadku doszło zaledwie miesiąc po tym, jak pozwano firmę Six Flags oraz firmę S&S Worldwide (producenta wagoników do kolejek górskich). W pozwie pasażerowie stwierdzili, że po przejeździe jedną z kolejek górskich doznali "katastrofalnych w skutkach urazów mózgu".

Zarzucono sieci, że nie ostrzegła ich przed ryzykiem związanym z korzystaniem z kolejki górskiej X2. Prawnicy odrzucili te zarzuty i podkreślili istnienie odpowiednich ostrzeżeń na tablicy informacyjnej. Według nich funkcję tę spełniał opis wskazujący, że "korzystanie z jakiejkolwiek atrakcji czy urządzenia rozrywkowego wiąże się z nieodłącznym ryzykiem" - podaje CNN.

We wrześniu kolejkę X2 na stałe wyłączono z użytku. CNN w dziennikarskim śledztwie ujawniło, że doniesienia o urazach doznanych na niej pojawiały się już ponad dekadę temu, jednak nie były nagłaśniane. Dopiero latem tego roku ujawniono długą historię wypadków skutkujących śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu pasażerów tej atrakcji.

Six Flags to największa na świecie sieć parków rozrywki. Pierwszy z nich powstał w 1961 roku.

Redagowała AZ