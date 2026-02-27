Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tramwaj wykoleił się i przygniótł ludzi na ulicy. Są ofiary śmiertelne

Wypadek w Mediolanie
Mediolan, wykolejenie tramwaju. Nie żyją dwie osoby
Źródło: Reuters
Dwie osoby nie żyją, a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku wykolejenia się tramwaju w Mediolanie. Pojazd, po tym jak wypadł z torów, z dużą prędkością uderzył w budynek. Przygniótł też kilkoro przechodniów.

Do wypadku doszło w piątek w centrum Mediolanu, na ulicy Viale Vittorio Veneto. Tramwaj wykoleił się i przy dużej prędkości wjechał w budynek - podały włoskie media. Co więcej, wypadając z torów, uderzył w kilka osób na ulicy. Niektóre z nich znalazły się pod pojazdem.

Burmistrz miasta Giuseppe Sala przekazał, że śmierć w wypadku poniosły dwie osoby, a około 40 osób jest rannych. Sześć ma poważne obrażenia, a dwie są w stanie bardzo ciężkim.

Zginął pieszy, potrącony przez pojazd, a także jeden z pasażerów. Ranni to osoby, które jechały zatłoczonym tramwajem.

Wypadek w Mediolanie
Wypadek w Mediolanie
Źródło: Daniele Mascolo / Reuters / Forum

Służby podjęły akcję ratunkową. Jak następnie poinformowano, wszystkim udzielono już pomocy medycznej.

"Nadmierna prędkość była anomalią"

Włoskie stacje telewizyjne pokazały nagranie wykonane przez kierowcę samochodu, na którym widać, jak na zakręcie tramwaj z dużą prędkością uderzył w kamienicę. - Właśnie ta nadmierna prędkość była anomalią - przyznał burmistrz podczas rozmowy z dziennikarzami. Mediolańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku.

Źródło: Google Maps
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adrian Wróbel /lulu, akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Daniele Mascolo / Reuters / Forum

Udostępnij:
Tagi:
MediolanTramwajWłochy
Czytaj także:
stambul turcja lotnisko - incphotos shutterstock_1656865282
Duża linia odwołuje loty do Teheranu
BIZNES
imageTitle
Niesamowite emocje w Rydze. Wygrana w ostatniej sekundzie
EUROSPORT
Fakty po faktach
Domański o pożyczce z SAFE: oszczędność do 60 miliardów złotych
BIZNES
Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska prezeską nowego stowarzyszenia. "Wybraliśmy zarząd"
Polska
Paul Thomas Anderson z BAFTA dla najlepszego reżysera
"Jeśli nie teraz, to nigdy". Czy w tym roku rozbije oscarowy bank?
Justyna Kobus
Rozwój sztucznej inteligencji
OpenAI szuka inwestorów. Giganci dadzą miliardy
BIZNES
Artur Łącki
"K***a" z sejmowej mównicy. Poseł tłumaczy: to normalne słownictwo
Tomasz Pupiec
imageTitle
Poważna kraksa. Zawodnik na intensywnej terapii
EUROSPORT
Ukraińska rakieta Flamingo. Zdjęcie ilustracyjne
Flamingi uderzyły. Czy zmienią przebieg wojny?
Tatiana Serwetnyk
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
Białystok
Ostrzelany tramwaj w Warszawie
"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
WARSZAWA
Ciepło w Polsce
Korzystny biomet i spora dawka słońca. Pogoda na jutro
METEO
Były prezydent Bill Clinton na zdjęciu udostępnionym przez Departament Sprawiedliwości USA
Clinton zeznaje w sprawie Epsteina. "Wiem, co widziałem"
Świat
Sam Altman
Szef OpenAI idzie w ślady rywala. Podziela obawy o presję Pentagonu
BIZNES
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Rodziła na progu szpitala. Od ponad roku nie ma tam porodówki
Katowice
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Paliwo nadal będzie drożało. "Diesel przebije barierę 6 złotych"
BIZNES
PiS, Sejm, SAFE
PiS chciał poprawki, głosował przeciwko. "Pogubili się"
Polska
imageTitle
W Walii mistrzowie świata odpadają jeden za drugim
EUROSPORT
imageTitle
Nie dziwi się podwyżce dla Piesiewicza. "Prezes zasłużył"
EUROSPORT
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Wykorzystywali reklamy i fałszywe strony internetowe". Oszukali kilkanaście osób
WARSZAWA
GettyImages-2236630192
"Kuba dziś pachnie jak wędzarnia". To koniec?
Maciej Michałek
Mikołaj Dorożała
Wiceminister odchodzi z partii. "Pozostaję na najważniejszym dla mnie froncie"
Polska
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Komputer jednego z najbardziej znanych polskich artystów wylicytowany
WARSZAWA
Wiosenna pogoda w Gorzowie Wielkopolskim
Było prawie 20 stopni, a to jeszcze nie koniec
METEO
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MSZ ostrzega Polaków. Apel o "natychmiastowe opuszczenie" trzech krajów
Świat
imageTitle
Norwegowie znów na cenzurowanym. Zadecydowały trzy milimetry
EUROSPORT
shutterstock_2021436914
"Łagodna" używka? Ryzyko psychozy rośnie po niej o ponad 90 procent
Zdrowie
Sąd Najwyższy Warszawa
Wybrano kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego
Polska
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Kto skorzysta na programie SAFE? Do kiedy należy spłacić pożyczkę?
Polska
Doprowadzenie na komendę policji podejrzewanego o podwójne zabójstwo nastolatka
Podwójne zabójstwo w Kadłubie. 17-latek z zarzutami
Opole

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica