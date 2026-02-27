Tramwaj wykoleił się i przygniótł ludzi na ulicy. Są ofiary śmiertelne

Mediolan, wykolejenie tramwaju. Nie żyją dwie osoby Źródło: Reuters

Do wypadku doszło w piątek w centrum Mediolanu, na ulicy Viale Vittorio Veneto. Tramwaj wykoleił się i przy dużej prędkości wjechał w budynek - podały włoskie media. Co więcej, wypadając z torów, uderzył w kilka osób na ulicy. Niektóre z nich znalazły się pod pojazdem.

Burmistrz miasta Giuseppe Sala przekazał, że śmierć w wypadku poniosły dwie osoby, a około 40 osób jest rannych. Sześć ma poważne obrażenia, a dwie są w stanie bardzo ciężkim.

Zginął pieszy, potrącony przez pojazd, a także jeden z pasażerów. Ranni to osoby, które jechały zatłoczonym tramwajem.

Wypadek w Mediolanie Źródło: Daniele Mascolo / Reuters / Forum

Służby podjęły akcję ratunkową. Jak następnie poinformowano, wszystkim udzielono już pomocy medycznej.

"Nadmierna prędkość była anomalią"

Włoskie stacje telewizyjne pokazały nagranie wykonane przez kierowcę samochodu, na którym widać, jak na zakręcie tramwaj z dużą prędkością uderzył w kamienicę. - Właśnie ta nadmierna prędkość była anomalią - przyznał burmistrz podczas rozmowy z dziennikarzami. Mediolańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku.

Źródło: Google Maps

