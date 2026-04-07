Wypadek pociągu TGV. Tragiczne zderzenie na torach

We Francji pociąg dużych prędkości TGV zderzył się z ciężarówką. Jest ofiara śmiertelna Źródło: Google Earth

Do wypadku kolejowego doszło we wtorek około godziny 7 rano pomiędzy prefekturami Bethune i Lens w departamencie Pas-de-Calais. Pociąg dużych prędkości TGV zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Według agencji Reuters była to ciężarówka wojskowa.

Wypadek pociągu TGV

Przedstawiciel kolejowego związku zawodowego SUD Rail Fabien Villedieu przekazał, że w zderzeniu z wojskowym konwojem zginął maszynista, a kilku pasażerów odniosło rany. Jak przekazał, nie są one poważne. Dodał, że to już drugi w tym tygodniu konwój, który utknął na przejeździe kolejowym.

📍Photos du TGV qui a percuté ce matin a un PN( HDF) un convoi exceptionnel de l armée.

📍Le conducteur de TGV est décédé, RIP.

📍Il y a également des voyageurs blessés mais visiblement sans gravité.

📍C est en 1 semaine le deuxième convoi exceptionnel qui reste bloqué a un PN pic.twitter.com/e5NAHNJkwM — Fabien Villedieu (@VilledieuFabien) April 7, 2026 Rozwiń

SNCF poinformowała, że ruch kolejowy między Bethune a Lens zostanie wstrzymany co najmniej do wtorkowego wieczora.

Minister transportu Philippe Tabarot przekazał na platformie X, że udaje się na miejsce zdarzenia wraz z prezesem SNCF Jeanem Castexem.

Un accident impliquant un poids-lourd et un TGV s’est produit ce matin entre Béthune et Lens.



Je me rends sur place avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex. — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) April 7, 2026 Rozwiń

