Wypadek pociągu TGV. Tragiczne zderzenie na torach

Do wypadku kolejowego doszło we wtorek około godziny 7 rano pomiędzy prefekturami Bethune i Lens w departamencie Pas-de-Calais. Pociąg dużych prędkości TGV zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Według agencji Reuters była to ciężarówka wojskowa.
Wypadek pociągu TGV
Przedstawiciel kolejowego związku zawodowego SUD Rail Fabien Villedieu przekazał, że w zderzeniu z wojskowym konwojem zginął maszynista, a kilku pasażerów odniosło rany. Jak przekazał, nie są one poważne. Dodał, że to już drugi w tym tygodniu konwój, który utknął na przejeździe kolejowym.
SNCF poinformowała, że ruch kolejowy między Bethune a Lens zostanie wstrzymany co najmniej do wtorkowego wieczora.
Minister transportu Philippe Tabarot przekazał na platformie X, że udaje się na miejsce zdarzenia wraz z prezesem SNCF Jeanem Castexem.
Źródło: PAP
