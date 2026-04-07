Zderzenie z pociągiem we Francji. Ciężarówką kierował Polak

Do wypadku kolejowego doszło we wtorek około godziny 7 rano pomiędzy prefekturami Bethune i Lens w departamencie Pas-de-Calais. Pociąg dużych prędkości TGV zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym.
Jak podaje francuski "Le Monde", w wypadku zginął maszynista. Według prefektury dwie osoby są w stanie ciężkim, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzynaście innych osób odniosło niewielkie obrażenia, podaje dziennik (wcześniej PAP podał informację o 27 rannych - red.).
W pociągu znajdowało się łącznie 246 pasażerów i dwóch członków załogi. Wszyscy pasażerowie pociągu zostali ewakuowani z pociągu w celu przeprowadzenia badań lekarskich.
Ciężarówką kierował Polak
Francuska prokuratura przekazała, że wszczęto śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu drogowym. 30-letni polski kierowca został aresztowany za "umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa".
Ciężarówka przewoziła do Francji "mobilny most wojskowy", który był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych w Belgii - poinformowała armia francuska. Prokuratura dodała, że kierowca jest cywilem.
Wypadek pociągu TGV
Wcześniej o śmierci maszynisty i kilku rannych informował przedstawiciel kolejowego związku zawodowego SUD Rail Fabien Villedieu. Dodał, że to już drugi w tym tygodniu konwój, który utknął na przejeździe kolejowym. Opublikował też zdjęcia z miejsca wypadku.
SNCF poinformowała, że ruch kolejowy między Bethune a Lens zostanie wstrzymany co najmniej do wtorkowego wieczora.
Minister transportu Philippe Tabarot przekazał na platformie X, że udaje się na miejsce zdarzenia wraz z prezesem SNCF Jeanem Castexem.
Według prezesa francuskich kolei (SNCF) Jeana Castexa przejazd kolejowy, na którym doszło do wypadku, "działał prawidłowo". - Na podstawie wstępnych ustaleń wydaje się, że szlabany działały bez zarzutu - stwierdził podczas konferencji prasowej, dodając, że na krótko przed TGV "przejechał tamtędy pociąg regionalny TER" bez żadnych problemów.
Źródło: PAP, Le Monde, tvn24.pl
