Zderzenie z pociągiem we Francji. Ciężarówką kierował Polak

We Francji pociąg dużych prędkości TGV zderzył się z ciężarówką. Jest ofiara śmiertelna

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku kolejowego doszło we wtorek około godziny 7 rano pomiędzy prefekturami Bethune i Lens w departamencie Pas-de-Calais. Pociąg dużych prędkości TGV zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym.

Jak podaje francuski "Le Monde", w wypadku zginął maszynista. Według prefektury dwie osoby są w stanie ciężkim, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzynaście innych osób odniosło niewielkie obrażenia, podaje dziennik (wcześniej PAP podał informację o 27 rannych - red.).

W pociągu znajdowało się łącznie 246 pasażerów i dwóch członków załogi. Wszyscy pasażerowie pociągu zostali ewakuowani z pociągu w celu przeprowadzenia badań lekarskich.

Wypadek TGV we Francji

Ciężarówką kierował Polak

Francuska prokuratura przekazała, że wszczęto śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu drogowym. 30-letni polski kierowca został aresztowany za "umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa".

Ciężarówka przewoziła do Francji "mobilny most wojskowy", który był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych w Belgii - poinformowała armia francuska. Prokuratura dodała, że kierowca jest cywilem.

Wcześniej o śmierci maszynisty i kilku rannych informował przedstawiciel kolejowego związku zawodowego SUD Rail Fabien Villedieu. Dodał, że to już drugi w tym tygodniu konwój, który utknął na przejeździe kolejowym. Opublikował też zdjęcia z miejsca wypadku.

📍Photos du TGV qui a percuté ce matin a un PN( HDF) un convoi exceptionnel de l armée.

📍Le conducteur de TGV est décédé, RIP.

📍Il y a également des voyageurs blessés mais visiblement sans gravité.

📍C est en 1 semaine le deuxième convoi exceptionnel qui reste bloqué a un PN pic.twitter.com/e5NAHNJkwM — Fabien Villedieu (@VilledieuFabien) April 7, 2026 Rozwiń

SNCF poinformowała, że ruch kolejowy między Bethune a Lens zostanie wstrzymany co najmniej do wtorkowego wieczora.

Minister transportu Philippe Tabarot przekazał na platformie X, że udaje się na miejsce zdarzenia wraz z prezesem SNCF Jeanem Castexem.

Un accident impliquant un poids-lourd et un TGV s’est produit ce matin entre Béthune et Lens.



Je me rends sur place avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex. — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) April 7, 2026 Rozwiń

Według prezesa francuskich kolei (SNCF) Jeana Castexa przejazd kolejowy, na którym doszło do wypadku, "działał prawidłowo". - Na podstawie wstępnych ustaleń wydaje się, że szlabany działały bez zarzutu - stwierdził podczas konferencji prasowej, dodając, że na krótko przed TGV "przejechał tamtędy pociąg regionalny TER" bez żadnych problemów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD