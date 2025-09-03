Wypadek popularnej wśród turystów kolejki. Zabici i ranni

Kolejka Gloria łączy niżej położoną dzielnicę Lizbony Baixa z dzielnicą Bairro Alto. Jest bardzo popularna wśród turystów. Takie kolejki, nazywane często "windami", są nieodłącznym elementem krajobrazu portugalskiej stolicy.
Do wypadku doszło w środę późnym popołudniem na skutek wypadnięcia kolejki z szyn. Trzy osoby zginęły, a około 20 zostało rannych. Według CNN Portugal co najmniej dziewięć z nich jest w ciężkim stanie. W akcji ratunkowej bierze udział około 60 policjantów, strażaków i przedstawicieli służb medycznych.
Autorka/Autor: kg
Źródło: Reuters, PAP, CNN Portugal
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock