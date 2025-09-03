Wypadek popularnej wśród turystów kolejki. Zabici i ranni

Turyści w Portugalii, Lizbona. Nagranie z kwietnia 2023 roku Źródło: Archiwum Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kolejka Gloria łączy niżej położoną dzielnicę Lizbony Baixa z dzielnicą Bairro Alto. Jest bardzo popularna wśród turystów. Takie kolejki, nazywane często "windami", są nieodłącznym elementem krajobrazu portugalskiej stolicy.

Do wypadku doszło w środę późnym popołudniem na skutek wypadnięcia kolejki z szyn. Trzy osoby zginęły, a około 20 zostało rannych. Według CNN Portugal co najmniej dziewięć z nich jest w ciężkim stanie. W akcji ratunkowej bierze udział około 60 policjantów, strażaków i przedstawicieli służb medycznych.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025 Rozwiń