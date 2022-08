Ranny Polak w szpitalu po wypadku w Chorwacji: przed Zagrzebiem kierowca zjechał na bok

Jechaliśmy autobusem do Medziugorie i przed Zagrzebiem kierowca zjechał na bok - relacjonował jeden z pasażerów polskiego autokaru, który rozbił się w sobotę na chorwackiej autostradzie. Mężczyzna przebywa w szpitalu w Zagrzebiu, dokąd trafiła część rannych. W nocy do Polski - razem z rządową delegacją - przyleciało czterech poszkodowanych. Łącznie w zdarzeniu ranne zostały 32 osoby, a 12 zginęło.

Reporterka telewizji RTL rozmawiała z mężczyzną poszkodowanym w wypadku, który przebywa w szpitalu w Zagrzebiu. - Jechaliśmy autobusem do Medziugorie i przed Zagrzebiem kierowca zjechał na bok - relacjonował mężczyzna. Dopytywany, czy kierowca zasnął, Polak ocenił, że "chyba tak".

Wypadek na północ od Zagrzebia

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę nad ranem na chorwackiej autostradzie A4, na północ od Zagrzebia, w regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. W katastrofie zginęło 11 osób, a 12. zmarła w szpitalu. Na oddziały chorwackich szpitali trafiły początkowo 32 osoby, z czego - jak podawało chorwackie ministerstwo zdrowia - 19 w ciężkim stanie.

Czworo rannych w sobotę późnym wieczorem wróciło do kraju rządowym samolotem. Po ich powrocie, w chorwackich szpitalach pozostaje 28 rannych polskich obywateli .

Jakie były przyczyny wypadku?

Komendant chorwackiej policji drogowej przekazał w sobotę wieczorem w rozmowie z publiczną telewizją HRT, że jest za wcześnie, by wydawać wyroki w tej sprawie i zaapelował o wstrzymanie się z nimi do czasu zakończenia śledztwa. Przyznał jednak, że mogło być tak, iż kierowca zasnął lub miał problemy ze zdrowiem.

Chorwackie media, opisujące szeroko wypadek, wskazywały w ciągu dnia w relacjach, że nic nie wskazuje na to, by doszło wcześniej do niebezpiecznej sytuacji na drodze z udziałem innych samochodów.