Po wypadku autokaru na Węgrzech "większość pasażerów pozostaje w szpitalach"

Większość pasażerów autokaru, który w niedzielę uległ wypadkowi na Węgrzech, nadal przebywa w szpitalach. Ci, którzy decyzją lekarzy mogli je opuścić, są przewożeni do hotelu, gdzie czeka zastępczy autokar. Nie wyjechał on jeszcze do Polski.

W niedzielę około godziny szóstej rano w okolicy miejscowości Kiskunfélegyháza na południu Węgier doszło do wypadku polskiego autokaru z tyską rejestracją, wiozącego polskich turystów z Bułgarii do kraju . Jechało nim 46 osób, wśród nich dwóch kierowców. Jeden z pasażerów zginął na miejscu, trzy osoby doznały poważniejszych obrażeń.

Zastępczy autokar czeka na Polaków

Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska przekazała, że "większość pasażerów nadal jest na miejscu zabezpieczana w szpitalach, w których przechodzą badania". - Ci, którzy decyzją lekarzy mogą opuścić szpital, przewożeni są systematycznie do hotelu. Tam oczekują też w gotowości autokary organizatora wyjazdu, którymi pasażerowie, mamy nadzieję, będą mogli wrócić jeszcze dziś do Polski - wyjaśniła Kucharzewska.

Poważnie ranne trzy osoby, w tym dziecko

Według relacji telewizji jeszcze zanim na miejsce przybyły służby ratownicze, wielu pasażerów samodzielnie wydostało się z pojazdu. Na miejsce skierowano dwa śmigłowce i 14 karetek, a poszkodowanych przewieziono do czterech szpitali: w Kecskemecie, Segedynie, Kiskunhalas i Szentes. Poważniejsze obrażenia odniosły trzy osoby, w tym chłopiec w wieku około pięciu lat. Pozostałe 42 osoby przewożono do szpitali na badania i obserwację.

Możliwe dwa równoległe śledztwa

Do wypadku doszło koło miasta Kiskunfélegyháza na autostradzie M5, która jest jedną z głównych magistrali komunikacyjnych kraju. Liczące ponad 30 tysięcy mieszkańców Kiskunfalegyhaza to miasto w komitacie Bacs-Kiskun, w środkowej części Międzyrzecza Dunaju i Cisy.

Nadal nie ustalono przyczyn zjazdu autokaru do przyautostradowego rowu. Okoliczności wypadku powinni co do zasady badać węgierscy śledczy, chyba że doszłoby do przekazania sprawy stronie polskiej. Wtedy prawdopodobnie prowadziłaby je prokuratura w Bielsku-Białej, gdzie siedzibę ma biuro podróży organizujące wyjazd. Może ona też prowadzić postępowanie równolegle z tym toczącym się na Węgrzech.