Wypadek autokaru w Chorwacji. Wojskowy samolot leci po kilkunastu rannych, którzy mają wrócić do Polski

Wojskowy samolot wyleciał przed godziną 10 z Warszawy po kilkanaście osób poszkodowanych w wypadku autokaru w Chorwacji. Do kraju prawdopodobnie wróci 10 osób, trafią do szpitali w trzech województwach. Przylot do Warszawy jest planowany na popołudnie. Rzecznik resortu zdrowia podawał wczoraj, że stan rannych jest stabilny, ale większość będzie wymagała opieki ortopedycznej ze względu na złamania kończyn i urazy kręgosłupów.

W wypadku, do którego doszło w sobotę rano na autostradzie w Chorwacji, zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Autokarem podróżowali polscy pielgrzymi do Medziugoria w Bośni i Hercegowinie.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował we wtorek, że w środę 13 osób przyleci samolotem wojskowym do Polski. W środę rzecznik zaktualizował tę informację, mówiąc o 10 osobach, które mają być transportowane do naszego kraju.

Wymienił, że jedna z osób musi trafić z Warszawy do Krakowa "na szereg operacji". - Część osób poleci do Poznania, część zostanie w Warszawie i zostanie rozdysponowana do poszczególnych szpitali - mówił. Zaznaczał, że większość z tych osób nadal wymaga opieki ortopedycznej. - Osoby są po szeregu złamań, często z urazami kręgosłupa. Najwięcej obrażeń dotyczy kręgosłupa i różnego rodzaju złamań kończyn - mówił.

Dodał, że "jedni pacjenci są w stanie cięższym, drudzy są w stanie lżejszym, ale każdy jest w stanie stabilnym".

Do Chorwacji poleciał ośmioosobowy zespół medyczny. Są to przedstawiciele wojskowego Zespołu Ewakuacji Medycznej z Krakowa, członkowie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rzecznik MZ o transporcie poszkodowanych z Chorwacji do Polski. Cała rozmowa TVN24

Reporterka TVN24 Małgorzata Marczok, która jest w Zagrzebiu, opisała w środę rano, co wiemy o części transportowanych pacjentów. Relacjonowała, że z Centralnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zagrzebiu do Polski wyleci na razie jeden pacjent.

Jak dodała, ze szpitala w Czakovcu również wyjdzie jedna pacjentka. Druga kobieta, oczekująca na transport i gotowa do niego, czeka na negatywny wynik testu na koronawirusa.

Według informacji reporterki z kliniki traumatologii w Zagrzebiu wyjdzie dziś pięć osób. W placówce pozostaną trzy osoby, z czego dwie - w stanie ciężkim, ale stabilnym - nadal przebywają na intensywnej terapii.

Z kolei w szpitalu klinicznym Dubrava w Zagrzebiu jedna osoba wróci dziś do kraju. Pozostaną tam trzy osoby.

Reporterka TVN24 o poszkodowanych z Chorwacji, które wracają 10 sierpnia do kraju TVN24, Reuters

Reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, który jest na lotnisku w Zagrzebiu, podał, że Polacy przylecą do Warszawy wojskowym samolotem CASA C-295M z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w podkrakowskich Balicach. Służby ratunkowe wraz z Zespołem Humanitarno-Medycznym i zespołem LPR wystartowały z Warszawy do Zagrzebia krótko przed godziną 10.

Poszkodowani trafią do szpitali w trzech województwach

Po godzinie 10.20 przy Wojskowym Porcie Lotniczym w Warszawie rozpoczął się briefing poświęcony transportowi poszkodowanych do kraju. O aktualnej sytuacji pacjentów mówili doktor Artur Zaczyński, szef Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, profesor Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Osoby te trafią do szpitali w województwach wielkopolskim, mazowieckim i łódzkim, "by byli jak najbliżej domów". Nie będzie podawana dokładna lokalizacja placówek, aby zapewnić komfort pacjentom, którzy wracają do zdrowia.

Zaczyński wyjaśniał, że stan trzech osób, które miały przylecieć, jest stabilny, jednak nie kwalifikują się jeszcze do transportu i wymagają dalszej diagnostyki. - Dostaliśmy raport ze szpitala w Varazdinie i Zagrzebiu i troje pacjentów, którzy byli planowani przez nas podczas rekonesansu sobotniego i w porozumieniu z lekarzami chorwackimi mieli być transportowani, ich stan zmienił się na tyle, że nie nadają się do transportu lotniczego - tłumaczył.

Wymienił, że jedna osoba ma silny zespół bólowy, druga przechodzi dodatkowe badania, a trzecia być może przejdzie dalsze zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej.

Gałązkowski przekazał, że nie ma informacji o zagrożeniu życia osób, które pozostają w Chorwacji. - Mamy dziś wybudzoną ze śpiączki kolejną pacjentkę, została rozintubowana, jest w kontakcie logicznym - mówił.

Reporter TVN24 o transporcie poszkodowanych w Chorwacji Polaków TVN24

Część Polaków uczestniczących w wypadku, wróciła już do Polski i została wypisana po badaniach przeprowadzonych w warszawskim szpitalu MSWiA.

Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię, pod którą członkowie rodzin ofiar mogą uzyskać informacje: +38 514 899 414.

Źródło: TVN24