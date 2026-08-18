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Świat

Wypadek autokaru na Węgrzech. Węgierski sąd zdecydował w sprawie polskiego kierowcy. Organizator zabrał głos

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Autokar po wypadku
Posiedzenie aresztowe kierowcy autokaru. Relacja Mateusza Półchłopka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Sąd w Miszkolcu na Węgrzech zdecydował o aresztowaniu polskiego kierowcy autokaru, który w niedzielę w nocy wpadł do rowu na autostradzie M3. W wypadku zginęło 12 Polaków. Drugi z kierowców autokaru opisał w rozmowie z TVN24 pierwsze chwile po wypadku.

Posiedzenie aresztowe polskiego kierowcy w sądzie w Miszkolcu rozpoczęło się we wtorek po godzinie 13. Reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, który jest na miejscu - tuż przed wejściem kierowcy na salę - zapytał go, czy pamięta wypadek. Nie otrzymał jednak odpowiedzi.

- Jak usłyszałem od szefa tutejszej prokuratury, polski kierowca został przesłuchany przez policję w charakterze podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego skutkującego katastrofą w ruchu lądowym - przekazał Półchłopek. Dowiedział się również, że mężczyzna nie złożył zeznań, a śledztwo jest na początkowym etapie.

Sąd podjął decyzję o aresztowaniu kierowcy na 30 dni. Potwierdził to dziennikarzowi obrońca mężczyzny.

Drugi z kierowców autokaru: wtedy zorientowałem się, że jest tragedia

Drugi z kierowców autokaru został już w niedzielę przesłuchany przez policję i zwolniony. Gdy doszło do wypadku, spał w specjalnej kabinie. - Kiedy autobus zaczyna się przechylać i uderza, w tej kabinie zaczynają się dziać ze mną rzeczy jak w pralce; zorientowałem się, że jest tragedia, jest wypadek - powiedział w TVN24 Grzegorz Wojtoń, który był również organizatorem wyjazdu do Bośni i Hercegowiny.

Kiedy Wojtoń wyszedł z kabiny, zobaczył, że część pasażerów sama podnosiła się spod siedzeń. Wyłamał wraz z innymi osobami wyjścia awaryjne w dachu, a następnie pomagał pasażerom opuścić przez nie wrak autokaru.

- A pozostałe osoby, które były ciężej ranne albo były przygniecione przez siedzenia, to już wyciągaliśmy dołem, bo tył autokaru (...), można powiedzieć, że około pół, metra wisiał w powietrzu - relacjonował kierowca. - Trzy-cztery osoby jeszcze się udało wyciągnąć i wiem, że te osoby przeżyły - dodał.

Drugi kierowca autokaru: wtedy zorientowałem się, że jest tragedia
Źródło: TVN24

Zdaniem kierowcy "węgierska strona robi, co może", ale wsparcie dla poszkodowanych ze strony polskiego państwa mogłoby być większe. Jak mówił, w niedzielę pomagali im przede wszystkim wolontariusze - lokalna Polonia służyła za tłumaczy.

- Moja pierwsza rozmowa z konsulem, kiedy pojawił się w Miszkolcu, to było wczoraj [w poniedziałek - red.] o godzinie około, nie wiem, 16-17 - powiedział Wojtoń. Dodał, że po konferencji prasowej przedstawicieli rządu poszkodowanym trudno było się dodzwonić na infolinię, albo - jak już to się udało - nie mogli tam uzyskać konkretnej informacji.

Jak mówił, do Medjugorje, skąd wracali podróżni, jeździ od 30 lat. - Kierowcy śpią w dobrych warunkach. Tam raczej hotele bierzemy klimatyzowane, wyżywienie. Wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie - zapewniał.

Tragiczny wypadek na Węgrzech

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski - 57 pasażerów oraz dwóch kierowców wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie.

12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Wszystkie ofiary śmiertelne to mieszkańcy województwa podkarpackiego. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia, dwie osoby z województwa małopolskiego.

W poniedziałek wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 21 poszkodowanych. Pięć osób trafiło do szpitali w celu hospitalizacji, a 16 wróciło do domów.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
WęgryWypadki
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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