W wypadku autobusu z gośćmi weselnymi uczestniczyło wielu sportowców

Wiadomo, że do wypadku, wyniku którego autobus przewrócił się na bok, doszło we mgle. - Kierowca autobusu, 58-letni mężczyzna, który w wypadku nie odniósł poważniejszych obrażeń, został zatrzymany i zostanie oskarżony - powiedziała rzeczniczka policji.

W wypadku uczestniczyło wielu sportowców

Miejscowy klub istotną częścią życia mieszkańców

Joanna Towers, nauczycielka lokalnego liceum powiedziała, że często przejeżdżała przez rondo, na którym doszło do wypadku, ale nie wiedziała, jak mogło dojść do wypadku. Przyznała, że dla wielu mieszkańców Singleton to zdarzenie będzie miało wpływ, bo postępami lokalnego klubu żyła duża część miasta. - Mamy wielu uczniów, którzy grają dla drużyny Roosters i są częścią społeczności Roosters - wyjaśniła.

- Mocno odbije się to na naszym mieście. To zbyt przerażające, by o tym myśleć - oceniła. - Wydaje się, że do wypadku doszło bez powodu. Młoda para wzięła udział w czymś pięknym, ale w związku z tym zdarzeniem nigdy nie będzie to tak wspominane - dodała.