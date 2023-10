Wybory 2023. Czy referendum było ważne?

W badaniu exit poll Ipsos podał, że frekwencja w wyborach wyniosła 72,9 proc. Tymczasem w referendum - 40 proc. Taki odsetek głosujących, jeśli zostanie potwierdzony oficjalnym wynikiem, oznacza, że głosowanie w referendum nie jest wiążące. Do tego potrzebny był bowiem udział większej niż połowa liczby uprawnionych do głosowania.

Jak głosowali Polacy w referendum

Częściowe wyniki referendum przekazał szef PKW

Marciniak tłumaczył, że "liczba osób uprawnionych do referendum, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 6 544 060 głosów". - W obwodach, z których otrzymano dane, oddano 2 848 869 głosów, czyli ważnych kart do głosowania, co stanowi 43,53 procent liczby uprawnionych do udziału w referendum w tych obwodach - poinformował.