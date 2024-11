"Wymagało to dużej siły". Nowe informacje o zerwanych kablach na dnie Bałtyku

Na filmie ramiona jednej z wciągniętych kotwic są powykrzywiane w różne strony. W ocenie kapitana marynarki i analityka think tanku Nordic Defence Analysis Jensa Wenzela Kristoffersena kotwica "gdzieś utknęła, ale nie wiadomo, kiedy doszło do uszkodzenia". "Wymagało to dużej siły" - podkreślił.