Świat Dla skrajnej prawicy "to był wielki wieczór". Gratulacje AfD wysyłają też politycy Konfederacji Aleksandra Sapeta |

Komentarze po wygranej AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

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Po przeliczeniu głosów ze wszystkich okręgów wyborczych w nocy z niedzieli na poniedziałek komisja wyborcza podała, że w wyborach w Saksonii-Anhalt zwyciężyła AfD, zdobywając 43,8 procent głosów, co oznacza, że partia ta uzyskała ponaddwukrotnie lepszy wynik niż pięć lat temu, gdy osiągnęła w tym landzie poparcie 20,8 procent.

Wielu europejskich przywódców ostrzega, że tak wysoki wynik skrajnej prawicy to powód do niepokoju. Inaczej zwycięstwo AfD postrzegają politycy Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i liderzy prawicy w Europie.

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"Wyborcy wystawiają rachunek"

"Oczywiście zaraz usłyszymy tradycyjne zawodzenie, że Niemcy 'radykalizują się', że wyborcy głosują 'źle' i że trzeba jeszcze szczelniej otoczyć AfD kordonem sanitarnym" - napisała eurodeputowana Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik w niedzielę wieczorem.

"Przez lata kolejne niemieckie rządy budowały swoją politykę na ideologii multi-kulti i masowej migracji, której społeczne i finansowe konsekwencje ponoszą zwykli obywatele. Do tego doszła polityka energetyczna i gospodarcza, która uderza w przemysł, podnosi koszty prowadzenia biznesu i osłabia konkurencyjność niemieckiej gospodarki. Dzisiaj wyborcy wystawiają za to rachunek" - oceniła.

Zdaniem Zajączkowskiej-Hernik "można AfD demonizować i "próbować ją izolować". "Można obrażać jej wyborców. Ale nie da się w nieskończoność ignorować powodów, dla których miliony ludzi odwracają się od establishmentu" - napisała.

Według najnowszej prognozy wyborczej w Saksonii-Anhalt AfD zdobywa 44,5 proc. głosów, podczas gdy CDU zaledwie 18,5 proc. Dla porównania: w 2021 roku AfD miała 20,8 proc., a CDU 37,1 proc. A więc AfD ponad dwukrotnie zwiększyła swój wynik!



Oczywiście zaraz usłyszymy tradycyjne… — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) September 6, 2026 Rozwiń

Zajączkowska-Hernik jeszcze do niedawna należała w PE do frakcji Europy Suwerennych Narodów, czyli tej samej co AfD. W marcu ogłosiła przejście do Patriotów dla Europy.

"Niemcy się budzą"

"Nokaut" - napisał Jacek Wilk, polityk Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Dołączył do wpisu zdjęcie z sondażowymi wynikami wyborów w Saksonii-Anhalcie. W kolejnym wpisie skomentował, że "Niemcy się budzą".

"Ciekawe, czy 'kordon sanitarny' wokół AfD zostanie utrzymany - bo, jak wiadomo, demokraci lubią demokrację tylko wtedy, gdy sami wygrywają" - napisał Wilk po podaniu oficjalnych wyników z podziałem mandatów.

No to mamy ostateczne wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt - z podziałem na mandaty.



Ciekawe, czy "kordon sanitarny" wokół AfD zostanie utrzymany - bo, jak wiadomo, demokraci lubią demokrację tylko wtedy, gdy sami wygrywają. https://t.co/biLM4Q8ygH — Jacek Wilk (@JacekWilkPL) September 7, 2026 Rozwiń

AfD nie będzie miała w Saksonii-Anhalcie większości mandatów, ale będzie dążyła do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych z innych ugrupowań. Pozostałe partie jeszcze przed wyborami wykluczały współpracę ze skrajną prawicą.

Program ugrupowania zakłada ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji unijnych i przekazanie ich państwom narodowym, a także "normalizację" stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream.

Współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla ocenił w jednym z wywiadów, że "Polska dla Niemiec potencjalnie jest tak samo groźna jak Rosja". Podkreślił te, że "gospodarcze interesy Polski są różne od niemieckich".

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Viktor Orban: zapnijcie pasy

Według byłego premiera Węgier "to był wielki wieczór dla Niemiec i Europy". Pogratulował liderom AfD "miażdżącego zwycięstwa". "Zapnijcie pasy. To dopiero początek" - napisał w serwsie X Viktor Orban.

A huge night for Germany and Europe!



Congratulations to @Alice_Weidel, @UlrichSiegmund and the entire @AfD on their landslide victory in Saxony-Anhalt!



Buckle up. This is just the beginning! 💪 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 6, 2026 Rozwiń

Santiago Abascal: spektakularne zwycięstwo

Wynik AFD w wyborach w Saksonii-Anhalcie "to nadzieja dla Niemiec i dla Europy" - ocenił w serwisie X Santiago Abascal, szef skrajnie prawicowej partii Vox, gratulując "spektakularnego zwycięstwa" liderom AfD Alice Weidel i Ulrichowi Siegmundowi.

Felicidades a @Alice_Weidel y a @UlrichSiegmund por este resultado espectacular que es una gran esperanza para Alemania y para Europa. https://t.co/yjjbtKJZhd pic.twitter.com/DpbQGnK7Dd — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 6, 2026 Rozwiń

Andre Ventura: Niemcy otwierają oczy

AfD pogratulował też lider i założyciel portugalskiej populistyczno-prawicowej partii Chega Andre Ventura. Napisał, że to "historyczne zwycięstwo". "Niemcy otwierają oczy na nielegalną i niekontrolowaną imigrację, korupcję oraz zawłaszczanie naszej wolności oraz tożsamości. Gratulacje!" - czytamy w opublikowanym w niedzielę wieczorem wpisie polityka.

A AfD teve hoje uma vitória histórica no Estado da Saxónia-Anhalt. Ainda não sabemos se há ou não maioria absoluta, mas também os alemães estão a abrir os olhos contra a imigração ilegal e descontrolada, a corrupção e a captura da nossa liberdade e identidade. Parabéns! pic.twitter.com/478ymB2EaZ — André Ventura (@AndreCVentura) September 6, 2026 Rozwiń

Utworzona w 2019 roku przez Venturę partia Chega zdobyła w wyborach w maju 2025 roku 60 mandatów w 230-osobowym jednoizbowym parlamencie Portugalii, czyli najwięcej od czasu swego powstania. Ustąpiła jedynie centroprawicowej koalicji wyborczej Sojuszu Demokratycznego premiera Luisa Montenegro, która uzyskała 91 miejsc w izbie.

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Wynik zeszłorocznych wyborów do parlamentu okazał się historyczny, gdyż Chega po raz pierwszy, w warunkach zapoczątkowanego w 1974 roku w Portugalii ustroju demokratycznego, przełamała prymat w izbie dwóch partii: socjalistów i socjaldemokratów.