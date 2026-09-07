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Świat

Dla skrajnej prawicy "to był wielki wieczór". Gratulacje AfD wysyłają też politycy Konfederacji 

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AfD
Komentarze po wygranej AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
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"Nokaut", "Niemcy się budzą", "wyborcy wystawiają rachunek", "wyjątkowy sukces" - takie komentarze można przeczytać na profilach polityków Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej po zwycięstwie Alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Gratulacje dla nacjonalistycznej partii płyną też od liderów prawicy w Europie.

Po przeliczeniu głosów ze wszystkich okręgów wyborczych w nocy z niedzieli na poniedziałek komisja wyborcza podała, że w wyborach w Saksonii-Anhalt zwyciężyła AfD, zdobywając 43,8 procent głosów, co oznacza, że partia ta uzyskała ponaddwukrotnie lepszy wynik niż pięć lat temu, gdy osiągnęła w tym landzie poparcie 20,8 procent. 

Wielu europejskich przywódców ostrzega, że tak wysoki wynik skrajnej prawicy to powód do niepokoju. Inaczej zwycięstwo AfD postrzegają politycy Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i liderzy prawicy w Europie.

"Wyborcy wystawiają rachunek"

"Oczywiście zaraz usłyszymy tradycyjne zawodzenie, że Niemcy 'radykalizują się', że wyborcy głosują 'źle' i że trzeba jeszcze szczelniej otoczyć AfD kordonem sanitarnym" - napisała eurodeputowana Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik w niedzielę wieczorem. 

"Przez lata kolejne niemieckie rządy budowały swoją politykę na ideologii multi-kulti i masowej migracji, której społeczne i finansowe konsekwencje ponoszą zwykli obywatele. Do tego doszła polityka energetyczna i gospodarcza, która uderza w przemysł, podnosi koszty prowadzenia biznesu i osłabia konkurencyjność niemieckiej gospodarki. Dzisiaj wyborcy wystawiają za to rachunek" - oceniła. 

Zdaniem Zajączkowskiej-Hernik "można AfD demonizować i "próbować ją izolować". "Można obrażać jej wyborców. Ale nie da się w nieskończoność ignorować powodów, dla których miliony ludzi odwracają się od establishmentu" - napisała.

Zajączkowska-Hernik jeszcze do niedawna należała w PE do frakcji Europy Suwerennych Narodów, czyli tej samej co AfD. W marcu ogłosiła przejście do Patriotów dla Europy. 

"Niemcy się budzą"

"Nokaut" - napisał Jacek Wilk, polityk Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Dołączył do wpisu zdjęcie z sondażowymi wynikami wyborów w Saksonii-Anhalcie. W kolejnym wpisie skomentował, że "Niemcy się budzą". 

"Ciekawe, czy 'kordon sanitarny' wokół AfD zostanie utrzymany - bo, jak wiadomo, demokraci lubią demokrację tylko wtedy, gdy sami wygrywają" - napisał Wilk po podaniu oficjalnych wyników z podziałem mandatów.

AfD nie będzie miała w Saksonii-Anhalcie większości mandatów, ale będzie dążyła do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych z innych ugrupowań. Pozostałe partie jeszcze przed wyborami wykluczały współpracę ze skrajną prawicą. 

Program ugrupowania zakłada ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji unijnych i przekazanie ich państwom narodowym, a także "normalizację" stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. 

Współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla ocenił w jednym z wywiadów, że "Polska dla Niemiec potencjalnie jest tak samo groźna jak Rosja". Podkreślił te, że "gospodarcze interesy Polski są różne od niemieckich". 

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Viktor Orban: zapnijcie pasy

Według byłego premiera Węgier "to był wielki wieczór dla Niemiec i Europy". Pogratulował liderom AfD "miażdżącego zwycięstwa". "Zapnijcie pasy. To dopiero początek" - napisał w serwsie X Viktor Orban. 

Santiago Abascal: spektakularne zwycięstwo

Wynik AFD w wyborach w Saksonii-Anhalcie "to nadzieja dla Niemiec i dla Europy" - ocenił w serwisie X Santiago Abascal, szef skrajnie prawicowej partii Vox, gratulując "spektakularnego zwycięstwa" liderom AfD Alice Weidel i Ulrichowi Siegmundowi. 

Andre Ventura: Niemcy otwierają oczy

AfD pogratulował też lider i założyciel portugalskiej populistyczno-prawicowej partii Chega Andre Ventura. Napisał, że to "historyczne zwycięstwo". "Niemcy otwierają oczy na nielegalną i niekontrolowaną imigrację, korupcję oraz zawłaszczanie naszej wolności oraz tożsamości. Gratulacje!" - czytamy w opublikowanym w niedzielę wieczorem wpisie polityka. 

Utworzona w 2019 roku przez Venturę partia Chega zdobyła w wyborach w maju 2025 roku 60 mandatów w 230-osobowym jednoizbowym parlamencie Portugalii, czyli najwięcej od czasu swego powstania. Ustąpiła jedynie centroprawicowej koalicji wyborczej Sojuszu Demokratycznego premiera Luisa Montenegro, która uzyskała 91 miejsc w izbie.

Wynik zeszłorocznych wyborów do parlamentu okazał się historyczny, gdyż Chega po raz pierwszy, w warunkach zapoczątkowanego w 1974 roku w Portugalii ustroju demokratycznego, przełamała prymat w izbie dwóch partii: socjalistów i socjaldemokratów.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
AfDNiemcyKonfederacja
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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