Wydłużyli przedterminowe głosowanie. Z powodu koronawirusa

Litwini rozpoczęli przedterminowe głosowanie w II turze wyborów parlamentarnych. O 68 miejsc w Sejmie w okręgach jednomandatowych walczy 136 kandydatów, w tym dwie przedstawicielki Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Główny dzień głosowania w drugiej turze to najbliższa niedziela.

Zgodnie z litewską ordynacją wyborczą 70 posłów w 141-osobowym jednoizbowym parlamencie wybieranych jest z list partyjnych, a 71 w okręgach jednomandatowych. Do Sejmu trafiają ugrupowania, które w pierwszej turze zdobędą powyżej 5 proc. głosów.

W okręgach jednomandatowych wygrywa kandydat, który uzyska ponad połowę głosów przy co najmniej 40-procentowej frekwencji. Jeżeli nie uda się go wyłonić w pierwszej turze, dochodzi do drugiej tury, w której rywalizują ze sobą dwaj kandydaci cieszący się największym poparciem w pierwszej rundzie głosowania.