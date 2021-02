Komisja Europejska wzywa Polskę do wykonania wyroku TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej

Polska nie zastosowała się w pełni do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej - uznała Komisja Europejska. Wezwała nasz kraj do wykonania orzeczenia nakazującego zastosowanie się do unijnych dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Polskie władze mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń.