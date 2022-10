Wyciek metanu z gazociągów Nord Stream. Satelitarne zdjęcia pozwalają oszacować skalę

Kanadyjska firma oszacowała skalę wycieku metanu z gazociągów Nord Stream dzięki zarejestrowanemu w piątek satelitarnemu zdjęciu. "Jest bardzo wysoka, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że to cztery dni po początkowych naruszeniach szczelności" - podkreślili eksperci GHGSat.

Kanadyjski dziennik "Globe and Mail" nazwał wykonane w podczerwieni satelitarne zdjęcie dwunastokilometrowym "pióropuszem". Jest ono dostępne na stronie GHGSat i pokazuje wyciek w pobliżu Bornholmu.

"Ta skala jest bardzo wysoka, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że to cztery dni po początkowych naruszeniach szczelności (rurociągu – red.), i jest to tylko jeden z czterech wycieków" - podkreślili eksperci GHGSat we wpisie na firmowym blogu. Cytowany w tej informacji szef GHGSat Stephane Germain powiedział, że firma dysponuje obecnie "wieloma pomiarami" i będzie monitorować sytuację.