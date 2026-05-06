Świat

Wycieczkowiec z groźnym wirusem płynie w stronę portu docelowego. Mimo sprzeciwu władz

Wycieczkowiec MV Hondius, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka i płynie w stronę Wysp Kanaryjskich - podała agencja AFP.
  • Na pokładzie statku wycieczkowego, kursującego po Atlantyku, doszło do zakażenia groźnym hantawirusem. Było na nim 147 osób: 88 pasażerów i 59 członków załogi.
  • Siedmioro z nich zachorowało. Trzy osoby zmarły, jedna przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie krytycznym.
  • Jak objawiało się zakażenie hantawirusem u pasażerów wycieczkowca? Światowa Organizacja Zdrowia podała szczegóły.
  • Statek ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich - w swoim punkcie docelowym.

Wycieczkowiec MV Hondius od niedzieli cumował w pobliżu portu Praia w stolicy Republiki Zielonego Przylądka. Według hiszpańskiej minister zdrowia Moniki Garcii, dotrze do portu Granadilla na Teneryfie w ciągu trzech dni.

Szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo sprzeciwił się wcześniej przybyciu statku na archipelag, krytykując rząd centralny za brak informacji i koordynacji działań z władzami tej wspólnoty autonomicznej. Rząd podkreślił, że na bieżąco informuje władze lokalne o rozwoju sytuacji.

Hantawirus na wycieczkowcu, Polacy na pokładzie. MSZ zabrało głos

Jak podała agencja AFP, samolot medyczny z co najmniej jednym zakażonym pasażerem statku MV Hondius wylądował w środę wieczorem w Amsterdamie. Drugi medyczny samolot, który ewakuował z wycieczkowca dwie osoby zakażone hantawirusem, wylądował na Wyspach Kanaryjskich, gdzie ma techniczny postój w celu naprawy "uszkodzonej bańki ochronnej" jednego z pacjentów. Samolot ten także ma dotrzeć do Holandii.

Minister Garcia wcześniej informowała, że 14 hiszpańskich pasażerów zostanie przetransportowanych samolotem do szpitala wojskowego w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Pozostali pasażerowie, którzy nie są obywatelami Hiszpanii i nie będą wykazywać żadnych objawów, będą repatriowani w ramach europejskiego mechanizmu ochrony ludności, a decyzja w sprawie kwarantanny będzie zależała od władz ich krajów pochodzenia.

Wcześniej zmarły trzy osoby zakażone hantawirusem na MV Hondius. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że odnotowano osiem przypadków zakażenia, z czego pięć potwierdzono badaniami laboratoryjnymi. Na pokładzie przebywa około 150 osób, które są izolowane w swoich kajutach.

Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni i mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego.

Na wycieczkowcu MV Hondius wykryto gatunek Andes tego patogenu - podała w środę WHO. Według ekspertów to jedyny gatunek hantawirusa, który może przenosić się z człowieka na człowieka, ale ta droga infekcji jest rzadka.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Elton Monteiro/PAP/EPA

