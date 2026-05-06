Świat Wycieczkowiec z groźnym wirusem płynie w stronę portu docelowego. Mimo sprzeciwu władz Oprac. Kamila Grenczyn |

Wnętrze statku MV Hondius Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Na pokładzie statku wycieczkowego, kursującego po Atlantyku, doszło do zakażenia groźnym hantawirusem. Było na nim 147 osób: 88 pasażerów i 59 członków załogi.

Siedmioro z nich zachorowało. Trzy osoby zmarły, jedna przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie krytycznym.

Jak objawiało się zakażenie hantawirusem u pasażerów wycieczkowca? Światowa Organizacja Zdrowia podała szczegóły

Statek ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich - w swoim punkcie docelowym.

Wycieczkowiec MV Hondius od niedzieli cumował w pobliżu portu Praia w stolicy Republiki Zielonego Przylądka. Według hiszpańskiej minister zdrowia Moniki Garcii, dotrze do portu Granadilla na Teneryfie w ciągu trzech dni.

Szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo sprzeciwił się wcześniej przybyciu statku na archipelag, krytykując rząd centralny za brak informacji i koordynacji działań z władzami tej wspólnoty autonomicznej. Rząd podkreślił, że na bieżąco informuje władze lokalne o rozwoju sytuacji.

Jak podała agencja AFP, samolot medyczny z co najmniej jednym zakażonym pasażerem statku MV Hondius wylądował w środę wieczorem w Amsterdamie. Drugi medyczny samolot, który ewakuował z wycieczkowca dwie osoby zakażone hantawirusem, wylądował na Wyspach Kanaryjskich, gdzie ma techniczny postój w celu naprawy "uszkodzonej bańki ochronnej" jednego z pacjentów. Samolot ten także ma dotrzeć do Holandii.

Minister Garcia wcześniej informowała, że 14 hiszpańskich pasażerów zostanie przetransportowanych samolotem do szpitala wojskowego w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Pozostali pasażerowie, którzy nie są obywatelami Hiszpanii i nie będą wykazywać żadnych objawów, będą repatriowani w ramach europejskiego mechanizmu ochrony ludności, a decyzja w sprawie kwarantanny będzie zależała od władz ich krajów pochodzenia.

Niebezpieczny wirus na wycieczkowcu

Wcześniej zmarły trzy osoby zakażone hantawirusem na MV Hondius. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że odnotowano osiem przypadków zakażenia, z czego pięć potwierdzono badaniami laboratoryjnymi. Na pokładzie przebywa około 150 osób, które są izolowane w swoich kajutach.

Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni i mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego.

Na wycieczkowcu MV Hondius wykryto gatunek Andes tego patogenu - podała w środę WHO. Według ekspertów to jedyny gatunek hantawirusa, który może przenosić się z człowieka na człowieka, ale ta droga infekcji jest rzadka.

