Prezydent Donald Trump wyleciał helikopterem na konferencję CPAC. Nagranie z lutego 2025 Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według sprawozdania policyjnego, na które powołuje się NBC News, do incydentu doszło w sobotę wieczorem. "Mówiącego do siebie mężczyznę" z "nagim torsem" zauważył jeden z agentów Secret Service.

Było ciemno, więc oficer włączył latarkę. Mężczyzna - najpewniej w odpowiedzi - skierował wskaźnik laserowy prosto w twarz funkcjonariusza. Laser "na chwilę zdezorientował i oślepił" agenta - napisano w raporcie, który trafił do sądu. Następnie ten sam czerwony wskaźnik mężczyzna wycelował w stronę startującego helikoptera Marine One. Na pokładzie był wtedy Donald Trump.

Agent zeznał, że sytuacja była niebezpieczna dla osób znajdujących się na pokładzie Marine One. Pilot mógł zostać oślepiony i zdezorientowany. Występowało też ryzyko kolizji z innymi śmigłowcami (np. policji) oraz Pomnikiem Waszyngtona - podała NBC News.

Donald Trump - Marine One Źródło: PAP

Mężczyzna, który celował laserem w helikopter Trumpa, został zatrzymany i zidentyfikowany jako Jacob Samuel Wrinkler. Według policji miał również przy sobie trzycalowy nóż.

Po zatrzymaniu Wrinkler miał paść na kolana i zaczął przepraszać Donalda Trumpa. Przyznał, że to on świecił wskaźnikiem laserowym w helikopter. Zeznał, że "nie wiedział, iż nie wolno mu świecić w Marine One". Jak dodał, "lubi świecić laserem we wszystko, na przykład w znaki stop".

Donald Trump - Marine One Źródło: PAP

Dziennikarze NBC przypominają, że kierowanie lasera w stronę statku powietrznego jest w USA przestępstwem. Wrinklerowi grozi teraz do pięciu lat więzienia, a także grzywna w wysokości 250 tys. dolarów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD