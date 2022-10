Najtragiczniejsze wybuchy paniki w ostatnich dekadach

Wybuch paniki podczas imprezy halloweenowej na ulicach Seulu w Korei Południowej kosztował życie ponad 150 osób. To jedno z najtragiczniejszych tego rodzaju zdarzeń w historii. Jak to się dzieje, że dochodzi do paniki, a ludzie tratują się nawzajem lub duszą? Czasami winni są organizatorzy dużych imprez, zdarza się też, że - jak było podczas tragicznego koncertu w Brazylii w 2013 roku - wystarczy nieodpowiedzialne zachowanie jednej osoby. Przedstawiamy listę najbardziej tragicznych w skutkach wybuchów paniki w ostatnich trzech dekadach.

Do 151 wzrosła liczba zabitych po wybuchu paniki podczas imprezy halloweenowej na ulicach Seulu. Tratowali się przebywający w ścisku ludzie. Media piszą o nagłym popłochu wśród uczestników zabawy. Jego przyczyny nie są znane. Świadkowie opowiadają o chaosie. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol ogłosił żałobę narodową. Jak dotąd nie ma informacji o Polakach, którzy mieliby ucierpieć w zdarzeniu.

Październik 2022, Indonezja

125 osób straciło życie na stadionie piłkarskim w Indonezji, rannych było ponad trzystu ludzi. Do wybuchu paniki doszło, kiedy policja użyła gazu łzawiącego wobec agresywnej grupy na trybunach. Wielu kibiców zostało zadeptanych na śmierć lub udusiło się, gdy tłum próbował wydostać się ze stadionu.

Maj 2022, Nigeria

Do wybuchu paniki doszło w kościele w Nigerii, gdzie organizowano coroczny program charytatywny "sklep za darmo". Chociaż miał się zaczynać o godzinie 9, wielu chętnych ustawiało się w długiej kolejce od świtu. W pewnym przystąpili do forsowania bramy. Oczekujący brnęli do przodu, nie chcąc dać się wyprzedzić innym. Stratowanych zostało 31 osób.

Styczeń 2022, Liberia

Co najmniej 29 osób, w tym 11 dzieci i kobieta w ciąży, zginęło podczas wybuchu paniki w czasie nabożeństwa na świeżym powietrzu w Liberii. Do zdarzenia doszło w stolicy, Monrovii, podczas całonocnego nabożeństwa zielonoświątkowego na otwartej przestrzeni. Exodus Morias, jeden ze świadków tragedii, powiedział agencji Reutera, że panika zaczęła się po tym, jak grupa uzbrojonych mężczyzn ruszyła na tłum, próbując zainscenizować napad.

Styczeń 2022, Indie

Dwanaście osób zostało stratowanych w pobliżu hinduistycznej świątyni Mata Vaiszno Devi w pobliżu miasta Katra w indyjskim Kaszmirze. Do tragedii doszło w tłumie pielgrzymów, którzy dopiero zmierzali do położonej na wzgórzu świątyni. Miejscowy politycy ograniczyli liczbę osób odwiedzających świątynię dziennie do 25 tysięcy, ale w dniu tragedii zgromadziło się tam prawie dwukrotnie więcej wiernych niż było to dopuszczalne.

Listopad 2021, Stany Zjednoczone

Dziewięć młodych osób zginęło podczas otwarcia festiwalu muzycznego Astroworld. Gdy rozpoczął się występ rapera Travisa Scotta, kilkudziesięciotysięczny tłum fanów zaczął napierać na scenę. Po około 20 minutach - z nieznanych wciąż przyczyn - wybuchła panika. około 300 zostało mocniej lub lżej rannych. Ofiary śmiertelne to osoby w zdecydowanej większości młode. Jak pisze BBC - najmłodsza z nich miała prawdopodobnie 14 lat.

Kwiecień 2021, Izrael

44 osoby zginęły, a wiele zostało rannych w wyniku paniki, która wybuchła w czasie uroczystości Lag Ba-Omer na górze Meron w północnym Izraelu. Było to pierwsze tak duże wydarzenie od czasu ogłoszenia epidemii COVID-19 w Izraelu. Początkowo sugerowano, że w trakcie uroczystości zawaliła się jedna z trybun dla gości, jednak służba medyczna Magen David Adom (MDA) wyjaśniła, że do tragedii doszło po wybuchu paniki. Źródło w policji poinformowało dziennik "Haaretz", że wszystko zaczęło się, gdy jeden z uczestników poślizgnął się na schodach.

Wrzesień 2015, Arabia Saudyjska

717 pielgrzymów zginęło, a 863 zostało rannych podczas paniki w Mekce. Do tragedii doszło w tłumie podczas corocznej pielgrzymki hadżdż. Według saudyjskiego rządu, panika została wywołana przez dwie duże grupy pielgrzymów podążające z przeciwnych stron tą samą ulicą. Wierni zmierzający w stronę steli napierali na odchodzących od niej po spełnieniu rytuału.

Październik 2013, Indie

Wierni przechodzący przez długi betonowy most w kierunku świątyni w centralnym indyjskim stanie Madhya Pradesh wpadają w panikę po tym, gdy pękły na nim barierki. Stratowanych zostało 115 osób.

Styczeń 2013, Brazylia

Podczas nocnej zabawy w brazylijskim klubie nocnym wybuchł pożar. Uciekający w panice ludzie tratowali się i umierali od trującego dymu. Miejscowa policja poinformowała, że wszystkie ciała zostały wydobyte z klubu. Zginęły 232 osoby, a 131 zostało rannych. Pożar wybuchł, kiedy członek zespołu dającego koncert w klubie odpalił racę, od której zajęła się izolacja akustyczna na suficie, a potem na ścianach.

Listopad 2010, Kambodża

Panika na moście w stolicy Kambodży, Phnom Penh, zabiła co najmniej 350 osób. Według komisji powołanej do zbadania przyczyn tragedii, na moście znajdowało się wielu ludzi z prowincji, nieświadomych tego, że kołysanie się wiszącego mostu jest czymś normalnym. Panika wybuchła, gdy ludzie zaczęli uciekać, bo przestraszyli się, że most się zerwie.

Lipiec 2010, Niemcy

Wybuch paniki podczas Love Parade w Duisburgu w zachodnich Niemczech pozbawił życia 19 osób. Do tragedii doszło, gdy część uczestników kierowała się do wyjścia, a tysiące chętnych - tą samą drogą - usiłowało dostać się jeszcze na koncert.

Wrzesień 2008, Indie

147 pielgrzymów zostało stratowanych przez tłum w hinduistycznej świątyni koło miasta Dżodhpur w indyjskim Radżastanie. Początkowo informowano, że do tragedii doszło, bo służby porządkowe - żeby zrobić drogę dla VIP-ów - próbowały powstrzymać pielgrzymów chcących wejść do świątyni. Potem pojawiła się wersja, że zawalił się mur otaczający świątynię. Inni świadkowie podawali, że panika zaczęła się, gdy w tłumie rozeszła się fałszywa pogłoska o bombie.

Sierpień 2008, Indie

Do tragedii doszło w świątyni Naina Devi w stanie Himaćal Pradeś, gdzie co roku na uroczystościach religijnych gromadzi się kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Ponad 10 tys. ludzi, śpiewając hymny, zmierzało 4-kilometrową trasą w stronę stojącej na szczycie wzniesienia świątyni bogini Śakti (żeńska personifikacja aktywnej mocy Boga). Wtedy to, najprawdopodobniej pod wpływem naporu tłumu, zawaliła się część balustrady. Wybuchła panika. Zginęło 145 pielgrzymów, w tym 40 dzieci.

Styczeń 2006, Arabia Saudyjska

Trzystu sześćdziesięciu dwóch muzułmańskich pielgrzymów zostało zmiażdżonych przy wschodnim wejściu do mostu Jamarat, gdy pielgrzymi próbujący odprawić rytuał ukamienowania hadżdż wzajemnie się tratowali.

Sierpień 2005, Irak

1005 osób zginęło podczas wybuchu paniki na moście w Bagdadzie. Panika wybuchła, gdy pojawiły się pogłoski, że w tłumie są zamachowcy samobójcy. Część ofiar została stratowana na śmierć, inni zginęli, spadając z mostu do Tygrysu. Niemal 300 osób zostało rannych. Większość ofiar to kobiety, dzieci i osoby starsze.

Styczeń 2005, Indie

265 hinduskich pielgrzymów zginęło w ścisku w pobliżu świątyni w indyjskim stanie Maharasztra.

Luty 2004, Arabia Saudyjska

Panika zabiła 251 muzułmańskich pielgrzymów w Arabii Saudyjskiej w pobliżu mostu Jamarat podczas hadżdżu.

Maj 2001, Ghana

Spanikowany tłum stratował 126 osób podczas meczu piłkarskiego. Do tragedii doszło podczas meczu rywalizujących drużyn. Pod koniec imprezy kibice jednej z drużyn wszczęli rozruchy. Panika wybuchła, gdy policjanci użyli gazu łzawiącego, by uspokoić rozgorączkowanych kibiców. Jednocześnie zamknięto wejścia na stadion.

Kwiecień 1998, Arabia Saudyjska

Stu dziewiętnastu muzułmańskich pielgrzymów zostało zmiażdżonych na śmierć podczas hadżdżu w Arabii Saudyjskiej.

Maj 1994, Arabia Saudyjska

Panika w pobliżu mostu Jamarat w Arabii Saudyjskiej podczas hadżdżu zabiła 270 osób.

Lipiec 1990, Arabia Saudyjska

1426 pielgrzymów zostało zmiażdżonych na śmierć na zakończenie corocznej pielgrzymki hadżdż.

Kwiecień 1989, Wielka Brytania

Dziewięćdziesiąt sześć osób zginęło (wszyscy byli fanami Liverpoolu), a ponad 200 zostaje rannych po tym, jak doszło do wybuchu paniki na nadmiernie wypełnionym sektorze gości podczas meczu półfinałowego Pucharu Anglii. Na stadionie Hillsborough w Sheffield mierzyły się drużyny Liverpoolu i Nottingham Forest.

