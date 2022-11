Eksplozja w Przewodowie. Zełenski: nie mam wątpliwości, że to była nie nasza rakieta

"Nie mam wątpliwości, że to nie była nasza rakieta" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski o wtorkowym wybuchu w Przewodowie, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Wcześniej szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow zadeklarował, że strona ukraińska jest gotowa przekazać partnerom posiadane przez nich dowody rosyjskiego śladu.

Wołodymyr Zełenski powiedział, że otrzymał raporty od dowództwa armii ukraińskiej i "nie może im nie wierzyć". Ocenił, że Ukraina powinna zostać dopuszczona na miejsce eksplozji. "Nie mam wątpliwości, że to nie była nasza rakieta" - oświadczył ukraiński prezydent, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Ukraina prosi o "pilne udzielenie dostępu do miejsca wybuchu"

Jej sekretarz Ołeksij Daniłow przekazał, że Ukraina opowiada się za wspólnym, jak najbardziej szczegółowym zbadaniem tego incydentu. - Jesteśmy gotowi, by przekazać partnerom posiadane przez nas dowody rosyjskiego śladu. Oczekujemy też od partnerów informacji, na podstawie której wyciągnięto ostateczny wniosek na temat tego, że chodzi o rakietę ukraińskiej obrony przeciwlotniczej - dodał.

Oprócz tego - przekazał Daniłow - Ukraina prosi o "pilne udzielenie dostępu do miejsca wybuchu przedstawicielom ministerstwa obrony Ukrainy i straży granicznej Ukrainy".

- Tylko Rosja i jej rakietowy terror jest winna temu, co się stało. W związku z tym przypominamy, że zabezpieczyć region Europy Środkowej przed rosyjskimi rakietami można tylko poprzez rozbudowę skutecznej tarczy powietrznej nad terytorium Ukrainy - ocenił sekretarz RBNiO.

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych: jeśli będzie trzeba, przekażemy materiały

Rzecznik przyznał, że "jest to rzeczywiście głośna sytuacja i to już nie pierwszy raz".

Ihnat: to już kraj NATO, to już całkiem inne wyzwania

Ihnat przypomniał, że kilka tygodni temu doszło do " incydentu w Mołdawii ". - Rosyjskie rakiety, które atakowały Ukrainę, leciały przez przestrzeń powietrzną suwerennej Mołdawii , były zestrzelone przez naszą obronę przeciwlotniczą po przeleceniu ukraińskiej granicy z Mołdawią i spadły na mołdawskim terytorium - powiedział rzecznik.

- Plus bezceremonialnie działają tam przy granicy rumuńskiej rosyjskie bezzałogowce. A to już kraj NATO, to już całkiem inne wyzwania i priorytety - dodał.