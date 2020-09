Huk wstrząsnął stolicą Francji. Władze wyjaśniają przyczynę

Masywny huk wywołał niepokój w stolicy Francji, Paryżu i pobliskich przedmieściach. Minister obrony potwierdził, że był to efekt dźwiękowy myśliwca przełamującego barierę dźwiękową. Został on poderwany do przechwycenia samolotu, który stracił kontakt z kontrolą ruchu lotniczego.