Wybuch w muzułmańskiej szkole. Wśród ofiar dzieci

Co najmniej siedem osób, w tym dzieci, zginęło, a ok. 70 zostało rannych we wtorek w wyniku wybuchu bomby w medresie, muzułmańskiej szkole religijnej, na przedmieściach Peszawaru na północy Pakistanu - poinformowała policja i służby medyczne.