DW: Niemcy oferują Polsce patrole eurofighterów. MON: oficjalna propozycja nie padła

We wtorek w Przewodowie w województwie lubelskim przy granicy z Ukrainą rakieta rosyjskiej produkcji – prawdopodobnie zbłąkana - zabiła dwie osoby. Deutsche Welle podało, że w odpowiedzi na to tragiczne zdarzenie rzecznik niemieckiego Ministerstwa Obrony Christian Thiels poinformował, że Berlin zaproponował Polsce wysłanie swoich myśliwców Eurofighter do patrolowania polskiej przestrzeni powietrznej.