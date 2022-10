Michał Przedlacki: Ukraińcy są w euforii. Flagowa inwestycja Rosji wylatująca w powietrze robi wrażenie

Most Krymski był jedną z flagowych inwestycji Rosji po nielegalnej aneksji. Zostało udowodnione, że ta krytyczna infrastruktura z punktu widzenia Rosji może ulec zniszczeniu - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 analityczka PISM Anna Maria Dyner. Reporter "Superwizjera" TVN Michał Przedlacki mówił, że wśród Ukraińców jest "euforia" - Zobaczyć most, który jest tą flagową inwestycją, tym prawdziwym pokazem mocy Rosji, tym połączeniem Rosji i Krymu jako części Rosji, wylatujący w powietrze w spektakularny sposób, to robi wielkie wrażenie - dodał.

Na moście Krymskim doszło w sobotę nad ranem do potężnej eksplozji. Przeprawa drogowa została zniszczona na odcinku co najmniej kilkudziesięciu metrów na jednej z nitek. Duże fragmenty mostu drogowego leżą w wodach Cieśniny Kerczeńskiej. Skalę zniszczenia kolejowej przeprawy, na której wiele godzin płonęła cysterna, trudniej określić.

Analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Dyner oceniła, że "policzek" wymierzony Putinowi "jest siarczysty". Zauważyła, że do eksplozji na moście doszło dzień po 70. urodzinach prezydenta Rosji . - Po drugie to była jedna z flagowych inwestycji Rosji po nielegalnym zajęciu Krymu. W zasadzie codziennie niemal w rosyjskich mediach można było znaleźć informacje z budowy tej przeprawy, a potem z jej otwarcia, z tego, jaką ona pełni funkcję - dodała.

Przedlacki: wśród Ukraińców jest euforia

Dodał, że "Ukraińcy przywykli do codziennych bombardowań, ostrzałów, niszczenia infrastruktury, do ostrzeliwania osiedli".

Przedlacki powiedział, że wśród Ukraińców jest "euforia" - Zobaczyć most, który jest tą flagową inwestycją, tym prawdziwym pokazem mocy Rosji, tym połączeniem Rosji i Krymu jako części Rosji, wylatujący w powietrze w spektakularny sposób, to robi wielkie wrażenie - dodał.

- Wygląda na to, że ktokolwiek stoi za atakiem na most, to Putin, bo Putin to FSB, a FSB to Putin, wykorzystuje ten atak, żeby przeprowadzić swego rodzaju czystkę w służbach związanych z armią w Rosji - mówił.