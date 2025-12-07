Pożar w klubie nocnym. Kilkadziesiąt ofiar

Pożar klubu nocnego w Goa Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dużych rozmiarów pożar wybuchł w klubie nocnym w miejscowości Arpora, na północy bardzo popularnego wśród zagranicznych turystów indyjskiego stanu Goa nad Morzem Arabskim. Szef lokalnej policji przekazał mediom, że przyczyną zdarzenia był wybuch butli z gazem.

Zginęło co najmniej 25 osób, a rannych zostało ponad 50. Premier rządu w stanie Goa Pramod Sawant potwierdził, że wśród zidentyfikowanych ofiar pożaru są zagraniczni turyści. Sawant poinformował, że trzy osoby zmarły w wyniku poparzeń, a pozostałe z powodu uduszenia.

Heartbreaking scenes from Goa 💔

A devastating 1 AM blaze at 'Birch by Romeo Lane' in #Arpora, 25 killed.



Families shattered, a night meant for celebration turned into tragedy.



Goa deserves answers, not just condolences.#Goa #ArporaFire pic.twitter.com/JcYAaj35Hd — India With Congress (@UWCforYouth) December 7, 2025 Rozwiń

Pożar lokalu nocnego w Indiach. Premier Modi zabrał głos

"Udałem się na miejsce zdarzenia i zarządziłem dochodzenie" - oświadczył polityk w serwisie X i zapewnił, że "osoby odpowiedzialne zostaną poddane najsurowszym sankcjom przewidzianym przez prawo, a wszelkie zaniedbania będą traktowane z całą surowością".

Today is a very painful day for all of us in Goa. A major fire incident at Arpora has taken the lives of 23 people.



I am deeply grieved and offer my heartfelt condolences to all the bereaved families in this hour of unimaginable loss.



I visited the incident site and have… — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 6, 2025 Rozwiń

"Nieszczęśliwy wybuch pożaru w Arporze jest głęboko zasmucający. Moje myśli są ze wszystkimi tymi, którzy stracili swoich bliskich. Oby poszkodowani jak najszybciej wrócili do zdrowia" - napisał w serwisie X premier Indii Narendra Modi.

The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those… — Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2025 Rozwiń

Sawant przekazał, że rozmawiał z Modim i poinformował go o aktualnej sytuacji na miejscu. Podkreślił, że lokalny rząd zapewnia wszelką pomoc rodzinom ofiar.

"Musimy zrobić wszystko, by tragedia się nie powtórzyła"

Lokalny działacz rządzącej w Indiach partii BJP, Michael Lobo, którego cytuje dziennik "The Times of India", poinformował, że większość ofiar to pracownicy lokalu. Zapowiedział też kontrole bezpieczeństwa we wszystkich nocnych klubach w Goa.

"Turyści zawsze uważali Goa za bardzo bezpieczne miejsce, ale ten pożar kładzie się cieniem na tej opinii. Musimy zrobić wszystko, by taka tragedia się nie powtórzyła" - oświadczył Lobo.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+