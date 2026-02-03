Logo strona główna
Świat

Wybrali śmierć zamiast pieniędzy. Na kobiecie wykonano egzekucję

shutterstock_1617664759_1
W Japonii obowiązuje kara śmierci. Materiał archiwalny
Źródło: Reuters Archive
W Somalii wykonano egzekucję na 34-latce, skazanej na karę śmierci za zakatowanie 14-letniej kuzynki. Dziewczynka trafiła do kobiety pod opiekę jako pomoc domowa. Śledztwo ujawniło, że była bita i torturowana. Sprawa wzburzyła opinię publiczną i zwróciła uwagę na przemoc wobec dzieci.

We wtorek władze Puntlandu, półautonomicznego regionu Somalii, wykonały karę śmierci poprzez rozstrzelanie na Hodan Mohamud Diiriye. Przekazano, że odbyło się to zgodnie z "qisas", czyli islamską zasadą, która "pozwala rodzinie ofiary morderstwa domagać się śmierci sprawcy zamiast przyjmować odszkodowanie finansowe", podaje BBC. To pierwszy od ponad 10 lat przypadek, gdy egzekucję wykonano w ramach odwetu. Rzadko dotyczy to kobiety.

34-letnia Diiriye została skazana na karę śmierci po tym, jak sąd uznał ją winną pobicia na śmierć w listopadzie 2025 roku dziewczynki pracującej jako pomoc domowa - podaje BBC. 14-letnia Saabirin Saylaan, która jako roczne dziecko została sierotą i trafiła pod opiekę rodziny, została wysłana do ciotki na jej prośbę, by wspomóc ją w obowiązkach.

Dwa miesiące tortur

Policyjne śledztwo wykazało, że podczas dwumiesięcznego pobytu u ciotki dziewczynka była poddawana torturom i brutalnie bita, podczas sekcji zwłok na jej ciele stwierdzono głębokie rany kłute. Nagrania z telefonu 34-latki ukazały wstrząsające akty przemocy. "Cieszę się z twojego bólu" - mówiła do dziewczynki.

W miarę jak ujawniano szczegóły śledztwa wywoływało to coraz większe oburzenie społeczności. Zabójstwo uwidoczniło problem przemocy domowej i dzieci jako jej ofiar. W Gaalkacyo, jednym z największych miast Puntlandu, protestowano z transparentami "Sprawiedliwość dla Saabirin".

OGLĄDAJ: Somalia: opowieść o przetrwaniu
pc

Somalia: opowieść o przetrwaniu

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska /az

Źródło: BBC, Dawan Africa

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Somalia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica