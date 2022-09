Kim jest Giorgia Meloni, główna kandydatka na szefa włoskiego rządu? "Zagrożenie dla Włoch i reszty Europy"

Giorgia Meloni - kim jest?

Urodzona w 1977 roku Giorgia Meloni w wieku 15 lat przystąpiła do młodzieżówki pierwotnie neofaszystowskiego Włoskiego Ruchu Społecznego (MSI). W 1998 roku została radną Rzymu, a pierwsze krajowe wybory wygrała w wieku 29 lat, gdy została wybrana do Izby Deputowanych z listy prawicowego Sojuszu Narodowego. W latach 2006-2008 była jej wiceprzewodniczącą, a następnie została ministrem ds. młodzieży w rządzie Silvio Berlusconiego. 31-letnia wówczas Meloni była najmłodszym ministrem w historii kraju.

W 2012 roku była współtwórcą konserwatywnej, tradycjonalistycznej partii Bracia Włosi (Fratelli d’Italia), którą kieruje od 2014 roku. Meloni znana jest m.in. z wygłaszanych przez siebie płomiennych przemówień. Jednym z najbardziej znanych jest wystąpienie z października 2019 roku, gdy mówiła: "są ludzie, którzy chcą, żebyśmy nazywali się "rodzic 1", "rodzic 2", rodzaj LGBT, obywatel X… To wszystko są kody. Ale my nie jesteśmy kodami. Jesteśmy ludźmi i będziemy bronić naszej tożsamości". - Jestem Giorgia! Jestem kobietą! Jestem matką! Jestem Włoszką! Jestem chrześcijanką! Nie odbierzecie mi tego! – wykrzykiwała ze sceny.

Prawicowe poglądy

Poglądy na politykę zagraniczną

W Parlamencie Europejskim ugrupowanie Bracia Włosi należy do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, tej samej do której należy także m.in. Prawo i Sprawiedliwość. Za sprawą swoich prawicowych poglądów Giorgia Meloni bywa porównywana do Marine Le Pen, liderki Zjednoczenia Narodowego i kontrkandydatki Emmanuela Macrona w ostatnich wyborach prezydenckich we Francji.