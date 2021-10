Eric Zemmour wchodzi do drugiej tury. Sondażowe zmiany przed wyborami we Francji

Na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji mogą liczyć urzędujący prezydent Emmanuel Macron oraz prawicowy publicysta Eric Zemmour - wynika z opublikowanego w środę sondażu ośrodka Harris Interactive. To pierwsze badanie, w którym Zemmour, wschodząca gwiazda francuskiej polityki, uzyskał lepszy wynik niż kandydatka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.