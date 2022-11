Demokrata Mark Kelly obroni mandat senatora w Arizonie

Mark Kelly, były astronauta, senator Partii Demokratycznej, obroni swój mandat ze stanu Arizona - donoszą amerykańskie media. Wygrana Kelly'ego przybliża to ugrupowanie do utrzymania większości w Senacie Stanów Zjednoczonych.

Po podliczeniu 85 procent głosów, Kelly wygrywa z przewagą ponad pięciu punktów procentowych (51,8 do 46,1 proc.), z kandydatem republikanów Blakiem Mastersem.

Mark Kelly jest byłym astronautą, mężem byłej kongresmenki Gabby Giffords. Natomiast Blake Masters to popierany przez Donalda Trumpa bliski współpracownik miliardera z Doliny Krzemowej, Petera Thiela.

Wyrównany wyścig

Zwycięstwo demokraty będzie oznaczało dla jego partii pewność 49 mandatów w powyborczym Senacie - tyle mają już także republikanie. Nadal nierozstrzygnięte są dwa wyścigi. W Georgii do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie druga tura. Natomiast w Nevadzie demokratyczna senator Catherine Cortez Masto na razie przegrywa z republikańskim prokuratorem generalnym Adamem Laxaltem o niecały tysiąc głosów, ale ze względu na strukturę pozostałych do podliczenia głosów jest faworytką do utrzymania pozycji.