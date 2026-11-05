Świat Pojedynek na Alasce jeszcze nierozstrzygnięty. Donald Trump chce przypisania głosów republikaninowi Oprac. Justyna Sochacka |

Porażka republikanów w wyborach w USA. Będą konsekwencje? Źródło wideo: TVN24/ "Fakty po południu" Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON/POOL

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"Głosy oddane na fałszywego Dana Sullivana oraz na drugiego podstawionego figuranta, którego demokraci wstawili na kartę do głosowania, powinny natychmiast zostać przekazane prawdziwemu Danowi Sullivanowi, a wybory są zakończone - on z łatwością wygrywa" - napisał Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social. "Nie ma innego uczciwego rozwiązania" - dodał.

Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON/POOL

Dwóch Sullivanów w wyborach na Alasce

Wpis Trumpa odnosi się do kontrowersji związanych ze startem w wyborach nieznanego dotąd szerzej kandydata Daniela J. Sullivana Jr., który nazywa się podobnie jak urzędujący senator. W wyścigu o mandat senatora udział bierze jeszcze inny kandydat, członek Partii Republikańskiej Gerald Heikes. Według "New York Timesa", obaj zostali namówieni do startu w wyborach przez demokratów, by odebrać głosy urzędującemu senatorowi.

Choć taki proceder był stosowany w przeszłości przez obie partie i nie jest nielegalny, federalna i stanowa prokuratura wszczęły w sprawie śledztwo karne. Sąd Najwyższy Alaski dopuścił drugiego Sullivana do startu.

Według podliczonych dotąd około 74 procent głosów kandydatka demokratów, była kongresmenka Mary Peltola prowadzi z senatorem Sullivanem o 0,3 punktu procentowego (48,2:47,9 procent). Heikes ma 2,3 procent, a drugi Sullivan - 1,7 procent.

Liczenie głosów na Alasce i w Mississippi

Jak powiedział w czwartek gubernator stanu Mike Dunleavy, liczenie głosów może jeszcze trochę potrwać. Zapowiedział, że we wtorek zostanie podliczona duża partia głosów, a kolejna przyjdzie w następny piątek.

Na Alasce obowiązuje nietypowa ordynacja preferencyjna. Jeśli żaden z kandydatów nie osiągnie ponad 50 procent głosów, głosy oddane na kandydatów z 3. i 4. miejsca zostaną przekazane na Peltolę i Sullivana według preferencji wskazanych przez wyborców.

Choć zdaniem między innymi "New York Timesa" i ośrodka VoteHub niepodliczone dotąd głosy powinny faworyzować demokratkę, to według analizy portalu Alaska Beacon, jeśli konieczne będzie liczenie preferencji wyborców Sullivana Jr. i Heikesa, Sullivan zyska na tym około 860 dodatkowych głosów.

Wyścig w Alasce jest jednym z dwóch pojedynków o mandat senatora, które dotąd nie zostały rozstrzygnięte. W innym wyścigu, w konserwatywnym Mississippi, demokrata, prokurator Scott Colom nieoczekiwanie prowadzi obecnie z senatorką republikanów Cindy Hyde-Smith różnicą 724 głosów (0,1 p.p.). Analizy sugerują, że to on ma większą szansę na końcowe zwycięstwo.

Przewaga Partii Demokratycznej w Senacie i Izbie Reprezentantów

Choć ostateczny skład przyszłego Senatu nie jest jeszcze znany, wiadomo już, że demokraci przejmą kontrolę nad izbą i będą mieli co najmniej 54 ze 100 mandatów. W Izbie Reprezentantów nierozstrzygnięte pozostaje 35 z 435 pojedynków. Demokraci już zapewnili sobie jednak większość i co najmniej 250 mandatów, podczas gdy republikanie - 154.

Według prognozy NBC News, ostatecznie demokraci zdobędą 259 mandatów. Byłaby to największa przewaga którejkolwiek z partii od 1990 roku.