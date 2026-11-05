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Świat

Pojedynek na Alasce jeszcze nierozstrzygnięty. Donald Trump chce przypisania głosów republikaninowi

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Donald Trump
Porażka republikanów w wyborach w USA. Będą konsekwencje?
Źródło wideo: TVN24/ "Fakty po południu"
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON/POOL
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Trwa liczenie głosów w wyborach na senatora na Alasce. Na ten moment przewagę ma kandydatka demokratów Mary Peltola. Prezydent Donald Trump ocenił, że głosy oddane na dwóch pomniejszych kandydatów powinny zostać przyznane urzędującemu republikańskiemu senatorowi Danowi Sullivanowi. "Nie ma innego uczciwego rozwiązania" - napisał.

"Głosy oddane na fałszywego Dana Sullivana oraz na drugiego podstawionego figuranta, którego demokraci wstawili na kartę do głosowania, powinny natychmiast zostać przekazane prawdziwemu Danowi Sullivanowi, a wybory są zakończone - on z łatwością wygrywa" - napisał Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social. "Nie ma innego uczciwego rozwiązania" - dodał.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON/POOL

Dwóch Sullivanów w wyborach na Alasce

Wpis Trumpa odnosi się do kontrowersji związanych ze startem w wyborach nieznanego dotąd szerzej kandydata Daniela J. Sullivana Jr., który nazywa się podobnie jak urzędujący senator. W wyścigu o mandat senatora udział bierze jeszcze inny kandydat, członek Partii Republikańskiej Gerald Heikes. Według "New York Timesa", obaj zostali namówieni do startu w wyborach przez demokratów, by odebrać głosy urzędującemu senatorowi.

Choć taki proceder był stosowany w przeszłości przez obie partie i nie jest nielegalny, federalna i stanowa prokuratura wszczęły w sprawie śledztwo karne. Sąd Najwyższy Alaski dopuścił drugiego Sullivana do startu.

Według podliczonych dotąd około 74 procent głosów kandydatka demokratów, była kongresmenka Mary Peltola prowadzi z senatorem Sullivanem o 0,3 punktu procentowego (48,2:47,9 procent). Heikes ma 2,3 procent, a drugi Sullivan - 1,7 procent.

Liczenie głosów na Alasce i w Mississippi

Jak powiedział w czwartek gubernator stanu Mike Dunleavy, liczenie głosów może jeszcze trochę potrwać. Zapowiedział, że we wtorek zostanie podliczona duża partia głosów, a kolejna przyjdzie w następny piątek.

Na Alasce obowiązuje nietypowa ordynacja preferencyjna. Jeśli żaden z kandydatów nie osiągnie ponad 50 procent głosów, głosy oddane na kandydatów z 3. i 4. miejsca zostaną przekazane na Peltolę i Sullivana według preferencji wskazanych przez wyborców. 

Choć zdaniem między innymi "New York Timesa" i ośrodka VoteHub niepodliczone dotąd głosy powinny faworyzować demokratkę, to według analizy portalu Alaska Beacon, jeśli konieczne będzie liczenie preferencji wyborców Sullivana Jr. i Heikesa, Sullivan zyska na tym około 860 dodatkowych głosów. 

Wyścig w Alasce jest jednym z dwóch pojedynków o mandat senatora, które dotąd nie zostały rozstrzygnięte. W innym wyścigu, w konserwatywnym Mississippi, demokrata, prokurator Scott Colom nieoczekiwanie prowadzi obecnie z senatorką republikanów Cindy Hyde-Smith różnicą 724 głosów (0,1 p.p.). Analizy sugerują, że to on ma większą szansę na końcowe zwycięstwo. 

Przewaga Partii Demokratycznej w Senacie i Izbie Reprezentantów

Choć ostateczny skład przyszłego Senatu nie jest jeszcze znany, wiadomo już, że demokraci przejmą kontrolę nad izbą i będą mieli co najmniej 54 ze 100 mandatów. W Izbie Reprezentantów nierozstrzygnięte pozostaje 35 z 435 pojedynków. Demokraci już zapewnili sobie jednak większość i co najmniej 250 mandatów, podczas gdy republikanie - 154.

Według prognozy NBC News, ostatecznie demokraci zdobędą 259 mandatów. Byłaby to największa przewaga którejkolwiek z partii od 1990 roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSA
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