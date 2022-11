Wybory w USA. Pierwsze rozstrzygnięcia

Demokratka Maura Healey wygrywa wyścig o fotel gubernatora stanu Massachusetts, a republikański senator Rand Paul w Kentucky. 25-letni aktywista na rzecz ograniczenia prawa do posiadania broni Maxwell Alejandro Frost z Florydy będzie pierwszym reprezentantem pokolenia Z w Kongresie - podała agencja AP. W USA trwa liczenie głosów po wyborach środka kadencji.

Republikanie Todd Young z Indiany oraz Tim Scott z Karoliny Południowej obronią swoje reelekcje, zaś w Vermont wygrywa dotychczasowy senator Peter Welch - podał ośrodek Edison Research, w oparciu o cząstkowe wyniki wyborów. Były to pierwsze wyścigi, w których zapadły nieoficjalne rozstrzygnięcia. Wszyscy trzej byli zdecydowanymi faworytami w swoich pojedynkach.

Demokratka Maura Healey wygrywa wyścig o fotel gubernatora stanu Massachusetts - będzie pierwszą otwarcie homoseksualną kobietą-gubernatorem w USA, choć może nie być jedyną. W Oregonie o to samo stanowisko ubiega się inna demokratka, Tina Kotek.

Z kolei w Marylandzie pierwszym czarnoskórym gubernatorem zostanie demokrata Wes Moore. 44-latek to stosunkowo nieznany wcześniej szerzej pisarz i aktywista, uważany obecnie za jedną ze wschodzących gwiazd w partii. Według AP w Marylandzie reelekcje uzyska też senator demokratów Chris Van Hollen.

Ponownie mandat kongresmena uzyska współprzewodniczący zespołu parlamentarnego ds. Polski, Republikanin Chris Smith. Polityk sprawuje swój mandat od 1981 roku.

Reprezentant pokolenia Z w Izbie Reprezentantów

25-letni aktywista na rzecz ograniczenia prawa do posiadania broni Maxwell Alejandro Frost zdobędzie na Florydzie mandat do Izby Reprezentantów, stając się pierwszym reprezentantem pokolenia Z w Kongresie (osób urodzonych po 1995 roku).

Frost to były lider studenckiej organizacji "March for Our Lives", założonej w reakcji na masakrę w szkole średniej w Parkland na Florydzie. Kandydat demokratów zostanie jednym z najmłodszych w historii kongresmenów.

Chuck Schumer dalej senatorem Nowego Jorku

Lider demokratycznej większości w Senacie Chuck Schumer zostanie ponownie wybrany na senatora ze stanu Nowy Jork - podała agencja AP, opierając się na cząstkowych wynikach wtorkowych wyborów.

AP przewiduje też reelekcję republikańskich senatorów Johna Thune'a w Dakocie Południowej, Johna Hoevena w Dakocie Północnej i Jerry'ego Morana w Kansas. Po stronie demokratów reelekcję uzyskają Michael Bennet z Kolorado i Richard Blumenthal w Connecticut.

Rand Paul wygrywa w Kentucky

Republikański senator Rand Paul, który swoją funkcje sprawuje od 2010 roku, był zdecydowanym faworytem w pojedynku z Charlesem Bookerem w konserwatywnym Kentucky.

Senator republikanów sprzeciwiał się każdemu z trzech pakietów środków dla Ukrainy uchwalonych przez Kongres. Był też znany z krytyki NATO oraz jako największy przeciwnik doktora Anthony'ego Fauciego, publicznej twarzy walki z pandemią w USA.

Szefowa zespołu do spraw Polski zostanie w Kongresie

Najdłużej urzędująca czynna kongresmenka, demokratka Marcy Kaptur obroniła swój mandat w stanie Ohio, pokonując innego polityka polskiego pochodzenia, Republikanina J.R. Majewskiego - podała agencja AP. Kaptur jest współprzewodniczącą zespołu parlamentarnego do spraw Polski.

Magie Hassan wygrała z emerytowanym generałem

Senator Demokratów Maggie Hassan pokonała kandydata Republikanów, emerytowanego generała US Army Dona Bolduca - poinformowała agencja AP, opierając się o cząstkowe wyniki wyborów. Wyścig w New Hampshire miał być jedną z kluczowych bitew o kontrolę nad Senatem.

Protest Trumpa

Były prezydent USA Donald Trump wyraził w mediach społecznościowych oburzenie związane z awariami maszyn do tabulacji głosów w Arizonie. - Mówią, że maszyny nie działają. Mówią, że kończy im się papier - powiedział w wideo opublikowanym na swoim portalu Truth Social. - To bardzo, bardzo niesprawiedliwe, co się dzieje - dodał.

Według władz, problem dotyczył maszyn w około 20 procent lokali wyborczych w tym największym hrabstwie stanu. Jednocześnie przedstawiciele zapewnili, że awaria maszyn nie przeszkodziła w oddaniu głosu.

Trump sugerował, że może to być celowy zabieg wymierzony w wyborców republikanów, którzy w większości głosują w lokalach, a nie korespondencyjnie. Były prezydent wyraził też we wtorek wątpliwości co do przebiegu głosowania w Pensylwanii i Detroit w Michigan.

"Sytuacja z głosami korespondencyjnymi w Detroit jest bardzo zła. Ludzie przychodzą do lokali, by tylko usłyszeć, 'przepraszam, już zagłosowałeś'. Protestujcie, protestujcie, protestujcie!" - napisał. Miejscowe władze stanowczo zaprzeczyły, by takie sytuacje miały miejsce.

Inflacja i aborcja czynnikami motywującymi wyborców

Według sondażu exit poll Edison Research dla CNN i innych mediów opublikowanego jeszcze przed zamknięciem pierwszych lokali wyborczych, 32 procent respondentów wskazało na wysoką inflację (8,2 procent) jako główny czynnik motywujący ich głos, zaś 27 procent na aborcję. Na trzecim miejscu znalazły się przestępczość i polityka dotycząca prawa do posiadania broni - 12 procent.

Aż 75 procent respondentów źle oceniło sytuację w kraju, taki sam procent źle ocenił stan gospodarki USA. Około 70 procent uważa też, że demokracja jest w USA zagrożona. 45 procent respondentów stwierdziło, że popiera prezydenta Bidena wobec 54 procent, którzy odnieśli się wobec niego krytycznie.

Wśród przepytanych wyborców, 35 procent określało się jako republikanie, 34 jako demokraci, zaś 31 jako niezależni. Aż 70 procent respondentów to osoby powyżej 45 roku życia, podczas gdy tylko 10 to wyborcy z najmłodszej grupy wiekowej 18-29.

Tradycyjnie sondaże exit poll nie przewidują wyników wyborów, ale wskazują nastroje wśród wyborców.

