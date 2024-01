Rzuciła wyzwanie Trumpowi. Nie chce grać "drugorzędnych ról"

Nie chcę być niczyim wiceprezydentem. To nie podlega dyskusji - powiedziała Nikki Haley, była gubernator stanu Karolina Południowa, która ubiega się o nominację Partii Republikańskiej na kandydata w wyborach prezydenckich w USA. Wyjaśniła, że nie jest zainteresowana kandydowaniem na stanowisko wiceprezydenta USA w przypadku, gdyby Donald Trump zdobył nominację republikanów.

Rywalizująca z Donaldem Trumpem o nominację republikanów Nikki Haley od dawna zapewniała, że nie będzie "grała drugorzędnych ról". Potwierdziła to w sobotę podczas wiecu wyborczego w New Hampshire, gdy stanowczo wykluczyła kandydowanie na wiceprezydenta w listopadzie.

- Nie chcę być niczyim wiceprezydentem. To nie podlega dyskusji. Zawsze to mówiłam. To gra, w którą inni grają, a ja nie zamierzam w nią grać – powiedziała Haley.