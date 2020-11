Amerykanie 3 listopada wybierali swojego prezydenta. Rywalizacja toczy się pomiędzy kandydatem demokratów Joe Bidenem i urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem. Po wielu godzinach liczenia głosów wciąż wielką niewiadomą jest to, kto będzie kolejnym prezydentem USA. Do zwycięstwa w wyborach potrzebne jest zebranie 270 głosów elektorów.

Biden: czujemy się dobrze, jesteśmy w dobrym miejscu

Joe Biden wystąpił w środę przed godziną 1 w nocy czasu lokalnego w Wilmington w Delaware (ok. 6.40 czasu polskiego), przemawiając do swoich wyborców. - Czujemy się całkiem nieźle - powiedział.

Biden podkreślił, że "wyniki będą dopiero rano". - Ale tak jak mówiłem, to nie do mnie czy Donalda Trumpa należy ogłoszenie, kto wygrał wybory. To jest decyzja narodu amerykańskiego - dodał.