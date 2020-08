Biden zmierzy się z Trumpem w wyborach prezydenckich. Jest oficjalna nominacja

"Człowiek z misją, który bierze na siebie odpowiedzialność"

W procesie wirtualnego podliczania głosów, nazwanego "Roll Call Across America", Biden otrzymał wymagane minimum co najmniej 1991 głosów, kiedy 32 przekazała delegacja z jego stanu, Delaware. Mniejszość demokratów opowiedziała się za senatorem Bernie'm Sandersem. Transmitowane na konwencji wystąpienia wygłosili m.in. byli demokratyczni prezydenci USA Bill Clinton i Jimmy Carter. Clinton poparł Bidena, nazywając go "gotowym do pracy prezydentem". - To osoba twardo stąpająca po ziemi i wykonująca swoją pracę. To człowiek z misją, wyznający zasadę: wziąć na siebie odpowiedzialność, nie zrzucać winy na innych, koncentrować się, nie rozpraszać, jednoczyć, a nie dzielić. Nasz wybór to Joe Biden” - mówił Clinton. Oskarżył on urzędującego republikańskiego prezydenta Donalda Trumpa o bagatelizowanie kryzysu związanego z koronawirusem. Jego zdaniem pod presją nie sprostał on wyzwaniu. - W takiej chwili Gabinet Owalny powinien być centrum dowodzenia. Zamiast tego jest to centrum burz, jest tylko chaos. Tylko jedna rzecz nigdy się nie zmienia - determinacja Trumpa, by odmówić przyjęcia na siebie odpowiedzialności i zrzucić winę - ocenił Clinton.