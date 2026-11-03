Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wybory w USA. Tu rozstrzygną się najważniejsze pojedynki

|
Donald Trump na wiecu w Ohio, 12 października 2026
Wybory połówkowe w USA. Relacja Piotra Kraśki z Nowego Jorku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Alex Wong/Getty Images
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W wtorek amerykańscy wyborcy zdecydują o obsadzie setek stanowisk w Kongresie i władzach stanowych. Uwaga opinii publicznej skupiona jest przede wszystkim na siedmiu pojedynkach o mandaty senatorów. Ich wyniki wskażą, która z partii będzie miała większość w Senacie.

Wybory, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych 3 listopada, toczą się o wysoką stawkę, którą jest nowy układ sił w Kongresie. O ile niemal wszyscy eksperci spodziewają się utracenia przez republikanów większości w Izbie Reprezentantów, to kwestia kontroli nad Senatem jest sprawą otwartą.

Obywatele USA wybiorą we wtorek 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje 1/3 z nich). Tegoroczna mapa faworyzuje republikanów, posiadających większość w Senacie: 20 pojedynków odbywa się w stanach tradycyjnie zdominowanych przez prawicę.

Aby uzyskać kontrolę nad Senatem, demokraci, którzy obecnie mają 47 mandatów, muszą zatem utrzymać swoje mandaty i przejąć co najmniej cztery obecnie należące do republikanów, ponieważ w przypadku remisu 50-50 decydujący głos przypada wiceprezydentowi J.D. Vance'owi, przewodniczącemu Senatu. Sondaże wskazują na dużą szansę na przejęcie jednego - w Karolinie Północnej. W siedmiu innych stanach sondażowe różnice między kandydatami są niewielkie i to w nich rozstrzygnie się kwestia większości w Senacie.

Siedem kluczowych stanów

Na liście stanów kluczowych dla tegorocznych wyborów połówkowych są Michigan, dotychczas w posiadaniu demokratów, oraz Alaska, Iowa, Kansas, Ohio, Maine i Teksas, gdzie mandaty sprawowali republikanie. Aby zdobyć większość, demokraci potrzebują wygranej w czterech z nich. Średnia z sondaży, obliczona przez portal RealClearPolitics, daje demokratom niewielką przewagę we wszystkich tych stanach poza Iowa. Najwięcej uwagi mediów oraz pieniędzy darczyńców przyciągnęły zwłaszcza pojedynki w Teksasie i Michigan. 

Teksas: teolog James Talarico kontra prokurator Ken Paxton

Teksasie James Talarico ma szansę wygrać wybory do Senatu jako pierwszy demokrata w tym stanie od 1988 r. Mierzy się z popieranym przez Trumpa stanowym prokuratorem generalnym Kenem Paxtonem.

31 października 2026 r.
James Talarico na wiecu w Houston
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LAURA BRETT

Talarico to były student teologii i stanowy kongresmen, postulujący zasypanie podziałów politycznych. Paxton ma za sobą liczne skandale korupcyjne i obyczajowe, a także impeachment. Demokraci od lat starają się zdobyć konserwatywny, lecz przeżywający zmiany demograficzne Teksas, ale przez ostatnich kilkadziesiąt lat Partia Demokratyczna nie wygrała tam żadnych wyborów.

Ken Paxton
Ken Paxton
Źródło zdjęcia: EPA/JIM LO SCALZO

Prezydent Donald Trump poświęcił kampanii w Teksasie wiele uwagi, nazywając Paxtona najlepszym prokuratorem generalnym w kraju, lecz jednocześnie drwiąc z jego aparycji. Paxton z kolei na opublikowanych nagraniach z zamkniętych spotkań narzekał, że działania Trumpa tylko zaszkodziły jego notowaniom. Średnia z sondaży, obliczona przez RealClearPolitics, daje Talarico przewagę 2,6 punktu procentowego. 

Michigan: muzułmanin Abdul El-Sayed kontra republikanin Mike Rogers

Drugi z najpilniej obserwowanych pojedynków do Senatu toczy się w Michigan, gdzie kandydat lewego skrzydła demokratów Abdul El-Sayed walczy o mandat z byłym kongresmenem i reprezentantem republikańskiego establishmentu Mikiem Rogersem. Kontrowersje w tej kampanii dotyczyły przede wszystkim islamu wyznawanego przez El-Sayeda, syna egipskich imigrantów, oraz jego ostrej krytyki pod adresem Izraela. Trump nazywał go dżihadystą - mimo że El-Sayed potępia terroryzm, a wiceprezydent J.D. Vance sugerował, że nie jest prawdziwym Amerykaninem - choć urodził się w Michigan i jest obywatelem USA.

Abdul El-Sayed w Traverse City w Michigan (10.10.2026)
Abdul El-Sayed w Traverse City w Michigan (10.10.2026)
Źródło zdjęcia: Chip Somodevilla/Getty Images

Kongresmenka demokratów Haley Stevens, którą El-Sayed pokonał w partyjnych prawyborach, na finiszu kampanii, ku zaskoczeniu współpracowników i polityków partii, poparła Rogersa. Tłem dla tej decyzji były kontrowersje dotyczące poglądów El-Sayeda na temat Izraela. Sondaże uwzględniane przez RCP dają El-Sayedowi przewagę pięciu punktów procentowych.

"Nikczemna zdrada" na finiszu kampanii w USA
Dowiedz się więcej:

"Nikczemna zdrada" na finiszu kampanii w USA

Alaska: Mary Peltola i dwóch Danów Sullivanów

Kontrowersje towarzyszą też wyborom na Alasce, gdzie była kongresmenka demokratów Mary Peltola ma szanse na odebranie mandatu senatorowi republikanów Danowi Sullivanowi. Na pierwszy plan w tej kampanii wysunęła się jednak kandydatura innego Dana Sullivana, nieznanego dotąd szerzej emerytowanego nauczyciela, startującego jako kandydat niezależny.

Według "New York Timesa" Sullivan (na karcie wyborczej widnieje jako Daniel J. Sullivan Jr.) został zachęcony przez działaczy demokratów do udziału w wyborach, by zmylić wyborców. Trump bezskutecznie starał się, by sąd wstrzymał z tego powodu zatwierdzenie ewentualnej wygranej Peltoli, i ocenił, że z powodu fortelu demokratów wyborów nie będzie można uznać za uczciwe. Według RCP sondaże dają Peltoli średnią przewagę jednego punktu procentowego.

Ohio: chwalony za pośladki Jon Husted kontra weteran Sherrod Brown

W Ohio - które w ostatnich latach przerodziło się ze stanu "wahającego się" w stan stabilnie konserwatywny - obecny senator republikanów Jon Husted mierzy się z wieloletnim senatorem Sherrodem Brownem. Husted, umiarkowany polityk, który swój mandat objął po tym, gdy wiceprezydentem został jego poprzednik J.D. Vance, jest jednym z najmniej rozpoznawalnych polityków w Senacie.

W tym roku rozgłos przyniósł mu jednak prezydent Donald Trump - lecz nie z powodu jego talentów politycznych, ale... budowy ciała. Trump wielokrotnie podczas wyborczych wieców zachwalał posturę byłego futbolisty, mówiąc o jego potężnych nogach, wielkich stopach i - przede wszystkim - pośladkach. Brown to z kolei wieloletni senator, znany przede wszystkim z poparcia dla związków zawodowych i klasy robotniczej. Demokrata prowadził w sondażach RCP o 2,7 punktu procentowego.

Donald Trump na wiecu w Ohio, 12 października 2026
Donald Trump na wiecu w Ohio, 12 października 2026
Źródło zdjęcia: Alex Wong/Getty Images

Kansas: ginekolog Roger Marshal kontra pastor Adam Hamilton

Jednym z największych zaskoczeń obecnego cyklu jest pojedynek w Kansas, dotychczas uważanym za bastion republikanów. Senator Roger Marshall nieoczekiwanie stoczy tam zażarty pojedynek z kandydatem demokratów, pastorem Adamem Hamiltonem. Kłopoty Marshalla, z zawodu ginekologa, zaczęły się od publikacji "New York Timesa" na temat agresywnego ściągania przez niego zaległych opłat od swoich pacjentów. Marshall miał pozwać ponad 700 z nich, z czego 81 zostało później aresztowanych.

Hamilton, konserwatywny demokrata, przewodzi natomiast kościołowi metodystów w Leawood, największej kongregacji Zjednoczonego Kościoła Metodystów w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak większość demokratów, skupiał się w swoim przekazie na wysokich kosztach życia i sprzeciwie wobec wojny z Iranem. Według średniej z sondaży RCP Hamilton ma 3,6-punktową przewagę nad swoim rywalem.

Aktywistki nakłaniają do wzięcia udziału w wyborach 3 listopada
Aktywistki nakłaniają do wzięcia udziału w wyborach 3 listopada
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Maine: weteranka Susan Collins kontra drwal Troy Jackson

Najtrudniejszy do przewidzenia może być wynik wyścigu w Maine, stanie w Nowej Anglii, gdzie przewagę mają zwykle demokraci, lecz od lat reprezentuje go republikanka Susan Collins, czołowa przedstawicielka umiarkowanej frakcji w partii. 73-letnia weteranka Kongresu mierzy się z byłym liderem demokratów w stanowym senacie - a z zawodu drwalem - Troyem Jacksonem. 

Jackson, określany jako populista, nie był pierwszym wyborem demokratów, lecz do wyścigu przystąpił po tym, gdy zwycięzca prawyborów, były żołnierz marines Graham Platner, wycofał się ze startu po serii oskarżeń o napaści seksualne. W stanie, którego gospodarka zależy w znacznym stopniu od handlu z Kanadą, Collins udało się na finiszu kampanii wywalczyć zwolnienia z ceł dla części produktów. 

Według średniej RCP Jackson utrzymuje przewagę 2,8 punktu procentowego, lecz demokraci mają w pamięci sytuację z 2020 r., kiedy sondaże niedoszacowały poparcia dla Collins o ponad 10 proc.

Iowa: umiarkowana Ashley Hinson kontra Josh Turek, były koszykarz

Badania wskazują na to, że pojedynek w stanie Iowa, znanym z dobrze rozwiniętego rolnictwa, będzie najbardziej zacięty. Umiarkowana prawicowa kongresmenka Ashley Hinson ubiega się tam o urząd zwolniony przez jej partyjną koleżankę Joni Ernst. Jej oponentem jest deputowany do stanowego parlamentu Josh Turek. Turek, była gwiazda paraolimpijskiej kadry USA w koszykówce, należy do konserwatywnego skrzydła demokratów.

Donald Trump na wiecu w Dubuque, Iowa. 1 listopada 2026
Donald Trump na wiecu w Dubuque, Iowa. 1 listopada 2026
Źródło zdjęcia: Andrew Harnik/Getty Images

Ważnymi tematami kampanii w Iowa były cła Trumpa - część z nich, np. na wołowinę, pomogła rolnikom, ale część im zaszkodziła - oraz ceny oleju napędowego, które szczególnie uderzyły w rolnictwo. Mimo to oboje sprzeciwili się planowi Trumpa, by sprowadzić do USA paliwo z Rosji. Oboje domagają się też szybkiego zakończenia wojny z Iranem. Według średniej RCP Hinson prowadzi w sondażach z przewagą 0,5 punktu procentowego.

red. AZ

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpPartia Republikańska USAPartia Demokratyczna USAWybory
Czytaj także:
Rusza proces w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy
Brutalne zabójstwo nastolatki. Proces będzie częściowo jawny. "W jego oczach zobaczyłem pustkę"
WARSZAWA
Marjorie Taylor Greene
Trump nazwał ją "zdrajczynią". Wskazała, kto jej zdaniem wygra wybory
Świat
Nietypowy gość w przewodzie kominowym
Utknęła w kominie, pomogli jej strażacy
Kielce
Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Ataki hakerskie na sklepy w całej Europie. "Dla mnie to rodzaj terroryzmu"
BIZNES
PPL chce przejąć lotnisko w Modlinie (zdjęcie ilustracyjne)
Nieplanowane lądowanie w Modlinie. Lotnisko zamknięte
WARSZAWA
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Nauczyciel z zarzutem znęcania się nad uczniami
Wrocław
imageTitle
Mieć ten luz. LeBron James staranował kibica i wypił jego wino
Najnowsze
Obrażała ludzi, chwaliła przemoc i pedofilię na TikToku. Patostreamerka z wyrokiem sądu
W sieci chwaliła przemoc i pedofilię. Patostreamerka wyrokiem się nie przejęła
Szczecin
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Obiecują zwrot podatku. "Obserwujemy powrót kampanii"
BIZNES
Bogdan Święczkowski
Ponad tysiąc spraw czeka. "Pan Święczkowski się nie przepracowuje"
ROZMOWA PIASECKIEGO
pociąg Polregio kolej
"Stworzył realne zagrożenie". Maszynista oskarżony
Katowice
Pacjent lekarz
Zdrowie mężczyzn w listopadzie. Jakie badania warto wykonać?
Anna Bielecka
Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa
Zmiany w krakowskim ratuszu, Łukasz Gibała zwolnił pięcioro pełnomocników
Kraków
paczka, przesyłka
Nowa opłata. Weszły zmiany dotyczące paczek
BIZNES
imageTitle
Nowa rzeczywistość bez Stocha. "Jest inaczej"
EUROSPORT
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
"Został pomyślany jako trybunał dla obywatela". Teraz zalega tam ponad tysiąc spraw
Polska
Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie
Ogień w warsztacie samochodowym. Pięć aut spłonęło
WARSZAWA
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim
Kapiński "skleja się z prezydentem". Żurek: on walczy o przetrwanie
ROZMOWA PIASECKIEGO
Trybunał Konstytucyjny
Gorący dzień w najważniejszych instytucjach państwa
Polska
40 min
Bogdan Święczkowski
Święczkowski wyciąga "ukrytego smoka". "Rzucony na stół w trudnej chwili"
News Michalskiego
Policja zabezpieczyła motocykl
14-letni motocyklista, jego pojazd bez rejestracji i ubezpieczenia
Rzeszów
Donald Trump
Rynek reaguje na atak USA. Trump: wygraliśmy
BIZNES
imageTitle
Nie żyje piłkarz uderzony kolanem podczas meczu
EUROSPORT
Drzewo pomarańczowe niedaleko katedry w Kordobie
Zdobią ulice hiszpańskich miast. Mogą mieć spory problem
METEO
Funkcjonariusze policji przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego
Polski kryzys w rosyjskim przekazie. Moskwa podsyca oskarżenia
Polska
Policjanci zatrzymali 15-latka
Piętnastolatek groził wysadzeniem budynku, jeśli nie dostanie 300 tysięcy złotych
WARSZAWA
Przyjechał na grób matki (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwali go od siedmiu lat. Wpadł, gdy przyjechał odwiedzić grób matki
Lublin
Pożar w fabryce peletu. Kilkanaście zastępów straży pożarnej w akcji
Płonął pelet w silosach
Szczecin
Rusza rozbudowa autostrady A2
Drogowcy wchodzą na A2. Zmiany w ruchu na blisko 100 kilometrach autostrady
WARSZAWA
Sebastian M. prosił sąd o uniewinnienie
Zapowiadała apelację w sprawie Sebastiana M., złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica