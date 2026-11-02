Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA. Sąd odrzucił wniosek resortu sprawiedliwości. Chodzi o głosowanie na Alasce

|
Głosowanie na Alasce
Donald Trump szaleje na kampanijnym szlaku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CNN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Sąd odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości USA o wyodrębnienie i sprawdzenie kart wyborczych oraz wstrzymanie zatwierdzenia wyniku wyborów na Alasce. Administracja Donalda Trumpa domagała się tego ze względu na start innego kandydata o takim samym imieniu i nazwisku jak senator z Partii Republikańskiej.

Choć dniem wyborczym w USA jest 3 listopada, w praktyce głosowanie na Alasce trwa już od niemal dwóch tygodni.

Na kartach wyborczych senator Sullivan oznaczony jest jako "Sullivan, Dan S.", a obok jego nazwiska widnieje oznaczenie Partii Republikańskiej oraz adnotacja, że obecnie sprawuje urząd. Drugi z Sullivanów wymieniony jest jako "Sullivan, Daniel J. Jr." i nie ma desygnacji partyjnej.

Według doniesień "New York Times", drugiego z Sullivanów, nieznanego szerzej emerytowanego nauczyciela z małej miejscowości rybackiej, do kandydowania nakłonili działacze demokratów. W prawyborach zajął trzecie miejsce z 2,5 procentowym poparciem, przez co awansował do końcowej rundy.

OGLĄDAJ: Izba dla demokratów, Senat to niewiadoma. Kto wygra wyborczą bitwę w USA?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Demokraci zaprzeczają

Senacki komitet wyborczy Demokratów (DSCC) zaprzeczył, by nakłaniał Sullivana do startu, i przypomniał, że republikanie stosowali podobne zabiegi w innych wyborach w przeszłości.

Choć sam start "kandydatów widm" nie jest nielegalny, to nielegalne zwykle jest płacenie im za start w wyborach. W 2021 roku republikanin z Florydy Frank Artiles otrzymał zarzuty - i przyznał się do winy - za to, że zapłacił znajomemu, Alexisowi Rodriguezowi, by startował jako kandydat bezpartyjny przeciwko demokracie Jose Javierowi Rodriguezowi.

Sąd odrzucił wniosek administracji Trumpa

W reakcji na doniesienia o nakłanianiu Sullivana do startu w wyborach gubernator stanu Mike Dunleavy ogłosił wszczęcie śledztwa w sprawie "manipulacji" wyborczej. Swoje śledztwo uruchomiła także prokuratura federalna. Prezydent Trump oznajmił, że jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wybory będą według niego nieuczciwe.

Sędzia federalna Sharon Gleason odrzuciła jednak w niedzielę złożoną na polecenie prezydenta skargę resortu sprawiedliwości, w której domagano się: wyodrębnienia i sprawdzenia kart do głosowania oraz, by w razie przegranej senatora Sullivana wyniki wyborów nie zostały zatwierdzone do czasu rozstrzygnięcia, czy wyborcy głosujący na niezależnego kandydata Daniela J. Sullivana Jr. w istocie nie chcieli zagłosować na niego.

Sędzia Gleason stwierdziła, że rząd federalny nie ma uprawnień do zmuszania Alaski do wyodrębnienia kart do głosowania oraz że takie działanie naruszyłoby prawo wyborców do tajnego głosowania. Niezależnie od tego, dodała, jest już za późno, aby sądy narzuciły tak poważną zmianę w przededniu wyborów.

Orzeczenie to stanowi kolejną porażkę administracji Trumpa w jej wysiłkach zmierzających do ingerowania w procesy wyborcze poszczególnych stanów - ocenia CNN. Departament Sprawiedliwości złożył apelację.

Jak przypomniała amerykańska stacja, w piątek federalny sąd apelacyjny odrzucił żądanie Departamentu Sprawiedliwości, aby kalifornijscy urzędnicy odrzucili karty do głosowania od 20 tysięcy osób, które według administracji mogłyby nie być obywatelami USA.

Wybory na Alasce

Prawybory na Alasce wygrała kandydatka demokratów, była kongresmenka Mary Peltola, która w obecnych sondażach ma niewielką przewagę nad senatorem Sullivanem. Ten stan jest tradycyjnie zdominowany przez republikanów, lecz w tym roku sondaże sugerują, że Peltola ma znaczące szanse na wygraną.

Wyścig na Alasce jest jednym z kluczowych pojedynków, które przesądzą o tym, która z partii zdobędzie większość w Senacie.

Tryb głosowania w tym stanie jest nietypowy, bo obowiązuje ordynacja preferencyjna: wyborcy mogą szeregować kandydatów pod względem swoich preferencji. Jeśli wyborca wskaże na pierwszym miejscu Sullivana Jr., a na drugim senatora Sullivana, w praktyce głosy kandydatów z dalszych miejsc mogą przejść na tego drugiego.

Wybory połówkowe "midterms" w Stanach Zjednoczonych rozstrzygają o składzie Kongresu w połowie kadencji prezydenta, dlatego są traktowane jako ocena prowadzonej przez niego polityki. Amerykanie 3 listopada wybiorą 35 spośród 100 senatorów oraz wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów.

Źródło: PAP, CNN
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAAlaska
Czytaj także:
imageTitle
54-letni Kasai znów zadziwił. Postraszył najlepszych
EUROSPORT
34 min
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
Zmęczenie, brak libido, rozdrażnienie. Kiedy mężczyzna powinien się zbadać?
Wywiad medyczny
shutterstock_1086242975
Chcą gazu z Rosji. Kontrowersyjny plan USA
BIZNES
Rosyjscy żołnierze
Rekordowe straty Rosjan. Zełenski pokazał dane
Świat
Tramwaje na ulicy Stawki
W tym roku naprawiali torowisko już trzy razy. A to nie koniec
Piotr Bakalarski
imageTitle
Niesamowity finisz. Polak wyszarpał podium
EUROSPORT
imageTitle
Włosi świętują. Oto najmłodszy mistrz w historii Formuły 1
EUROSPORT
Ryanair
Pożar na pokładzie samolotu. Zapalił się powerbank
Świat
Hakerzy
Ukraińcy otrzymali niepokojące alerty. Wojsko wyjaśnia przyczynę
Świat
Moment katastrofy samolotu na Florydzie
"Wyglądało to jak spadająca rakieta". Później "potężna eksplozja"
Świat
Granica Białorusi z Łotwą
Naruszenie przestrzeni powietrznej Łotwy. Armia wystrzeliła dron przechwytujący
Świat
Karol Nawrocki
Sędzia o wejściu prezydenta do TK, katastrofa samolotu, udaremniony zamach w Moskwie
warto wiedzieć
imageTitle
Piękne bramki ozdobiły hit Serie A
EUROSPORT
Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
"W pierwszej chwili myślałem, że się przesłyszałem". Co się wydarzyło przed TK
W kuluarach
Iliana Jotowa wygrała II turę wyborów prezydenckich w Bułgarii
Exit poll: Bułgaria wybrała prezydentkę
Świat
imageTitle
Świątek zmienia plan przygotowań. Reprezentacja Polski osłabiona
EUROSPORT
imageTitle
Najmłodszy w historii. Rekord Bundesligi wyrównany
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej. Wyjaśnienie policji i głos z MSWiA
WARSZAWA
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Trzy dni w pigułce. Wszystko, co musisz wiedzieć o TK
Polska
59 min
pc
Czy miliarder może być ofiarą? Finał konfliktu o arcydzieła
Rosyjski oligarcha i szwajcarski marszand
Anna Korwin-Piotrowska
"Wtargnęła gromada osób". Budynek TK był sprawdzany przez służby
Fakty po Faktach
imageTitle
14 lat i koniec. Arsenal się doczekał
Najnowsze
Kordon policji przed Trybunałem Konstytucyjnym (31.10.2026)
Prawniczy węzeł gordyjski. Opinie ekspertów o zamieszaniu wokół TK
Polska
imageTitle
Debiut w maratonie i od razu spektakularne zwycięstwo
EUROSPORT
Jesień, pochmurno, ponuro
Polska pod szarą zasłoną. Kiedy chmury nam odpuszczą?
METEO
Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym
Byli prezesi Trybunału reagują. Jest też drugi list
Polska
imageTitle
Piłkarze Realu rozpędzeni po El Clasico. Popis do przerwy
EUROSPORT
imageTitle
Lazio wykorzystało potknięcie Interu. Niełatwe zwycięstwo
EUROSPORT
imageTitle
Kibic potrzebował pilnej pomocy. Reprezentant Polski "zaalarmował sędziego"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Kancelaria prezydenta chce zawiadomić prokuraturę. "Naruszenie nietykalności"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica