Donald Trump: tak szczerze, to wygraliśmy te wybory

Wygramy to. O ile wiem, już tak się stało - mówił w swoim przemówieniu po wyborach w USA obecnie urzędujący prezydent Donald Trump. Wyników oficjalnych a nawet przewidywań w sprawie kluczowych stanów jeszcze jednak nie ma.

"Oszustwo na Amerykanach"

- Byliśmy gotowi zwyciężyć w tych wyborach. Tak szczerze, to wygraliśmy te wybory. Teraz mamy na celu zapewnić uczciwość dla tego narodu. To bardzo ważka chwila - dodał prezydent.

Trump mówił też o "oszustwie na Amerykanach". W ten sposób odnosił się prawdopodobnie do zliczania głosów nadsyłanych drogą pocztową, które mogą przechylić szalę zwycięstwa na stronę kandydata demokratów Joe Bidena. Zapowiedział też, że zwróci się do Sądu Najwyższego.

- Chcemy, aby prawo było wykorzystywane w sposób prawdziwy. Zatem skierujemy sprawę do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych - mówił Trump. Prezydent stwierdził, że "głosowanie powinno się zakończyć". Lokale wyborcze w USA są już jednak zamknięte. Komentatorzy interpretują te słowa jako wezwanie do wstrzymania liczenia głosów, ale podkreślają, że prezydent nie ma władzy, by to zarządzić. W Pensylwanii w wielu miejscach nie rozpoczęto jeszcze nawet liczenia głosów przysłanych pocztą.