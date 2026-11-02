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Świat

Trump: jeśli do tego dojdzie, zostanę "panem weto"

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Donald Trump
Wybory połówkowe w USA. Relacja Piotra Kraśki z Nowego Jorku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO
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Donald Trump zapowiedział, że w przypadku przejęcia kontroli nad Kongresem przez jego przeciwników będzie wetował uchwalane przez nich ustawy, aż strony osiągną porozumienie. - Będą przesyłać kolejne rzeczy. Ja będę je wetował - oświadczył. Ocenił też sondaże przed wtorkowymi wyborami.

Donald Trump w podcaście Pod Force One wyraził przekonanie, że jego zaangażowanie w kampanię przed wtorkowymi wyborami do Kongresu w połowie kadencji prezydenta pomaga Partii Republikańskiej. - Cóż, tak mi się wydaje. Mamy ogromne tłumy - powiedział, odnosząc się do wieców z jego udziałem.

Zaznaczył, że w przeszłości prezydenci, niezależnie od tego, czy byli republikanami, czy demokratami, nie osiągali dobrych wyników w wyborach środka kadencji.

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Donald Trump o sondażach: są ustawione

Trump podkreślił też, że nigdy nie angażował się w takim stopniu w wybory połówkowe jak tym razem. - Osiągnęliśmy tak wiele. Kraj jest teraz w świetnej formie. Chcemy, żeby tak pozostało - dodał.

Pytany o sondaże, które wskazują na porażkę republikanów, odparł, że są one ustawione. - Uważam, że wiele sondażowni nawet nie wysyła ludzi, żeby przeprowadzali ankiety. Myślę, że po prostu odbierają pokaźny czek. Mówią, że mają tysiąc ankieterów w całym kraju, a potem siedzą za biurkiem. To tylko moja opinia - powiedział Trump.

- Nie znam nikogo, kto kiedykolwiek brałby udział w sondażu, a mimo to ankieterzy przedstawiają jakieś wyniki. Może nie przeprowadzają sondaży wśród republikanów. Myślę jednak, że pójdzie nam całkiem dobrze. Uważam tak na podstawie wieców - kontynuował.

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Trump o przejęciu Kongresu przez demokratów: będę wetował

Ponownie zarzucił też demokratom oszustwa wyborcze. Trump zadeklarował także, co zrobi w przypadku przejęcia Kongresu przez Partię Demokratyczną. - Cóż, jeśli do tego dojdzie, chyba zostanę panem weto - powiedział. - A potem w pewnym momencie prawdopodobnie zawrzemy jakieś porozumienia. Tak to się robi. To nie byłby pierwszy raz - dodał.

- Będą przesyłać kolejne rzeczy. Ja będę je wetował i w końcu, po miesiącu lub dwóch, kiedy wszystkie będą zawetowane (...) zawiera się porozumienie - kontynuował Trump. 

Zapowiedział, że może wyprzedzająco ułaskawić wszystkich swoich pracowników. Przyznał też, że chciałby ponownie wystartować w wyborach prezydenckich w USA. - Bardzo chciałbym ponownie wystartować, gdybym miał taką możliwość, ale przepisy są bardzo precyzyjne - dodał.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpWyboryUSAPartia Republikańska USAPartia Demokratyczna USA
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