Koronawirus, Chiny i 15 dolarów za godzinę. Trump i Biden starli się w debacie

Od segmentu poświęconego epidemii koronawirusa rozpoczęła się debata prezydencka w Nashville. Prezydent Donald Trump zapewniał, że szczepionka powstanie w ciągu tygodni i że państwo mocno stara się, by wygrać z SARS-CoV-2. Kandydat demokratów Joe Biden ocenił, że działania władz były tragiczne. Trump wymieniał, że w USA spadła śmiertelność zakażonych. Mówił, że Stany Zjednoczone produkują respiratory i wysyłają je do innych państw. Za rozwój epidemii obwinił Chiny.

"Rosja nie chce, bym został prezydentem USA"

"Nie jestem politykiem i dlatego zostałem wybrany"

Joe Biden stwierdził, że zmusiłby Chiny do przestrzegania prawa międzynarodowego. Podkreślał trudną sytuację gospodarczą amerykańskich rodzin w trakcie epidemii. - Tu nie chodzi o jego rodzinę czy moją, to chodzi o twoją rodzinę. A twoja rodzina cierpi. Jeśli jesteś w klasie średniej, to teraz cierpi bardzo - mówił, zwracając się do amerykańskich wyborców.

Donald Trump uznał, że decyzja o podwyższeniu płacy minimalnej powinna należeć do poszczególnych stanów. Przyznał, że rozważyłby podwyższenie płacy minimalnej, ale nie do poziomu, który jego zdaniem doprowadziłby przedsiębiorstwa do upadku. Mówił, że istnieje ryzyko, że może to doprowadzić do zwolnień pracowników.