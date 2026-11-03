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Świat

Trump nazwał ją "zdrajczynią". Wskazała, kto jej zdaniem wygra wybory

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Marjorie Taylor Greene
Donald Trump, wiec w stanie Iowa
Źródło zdj. gł.: Jim Lo Scalzo/EPA/PAP
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Marjorie Taylor Greene, była republikańska kongresmenka, przeszła drogę od zagorzałej sojuszniczki Donalda Trumpa do jednej z jego największych krytyczek. Nie szczędziła też ostrych słów jego ostatniemu wystąpieniu, wygłoszonemu w poniedziałek, kiedy to prezydent USA przez 20 minut mówił o stawie w Waszyngtonie.

Donald Trump w dość osobliwy sposób zakończył kampanię wyborczą - stwierdza CNN, opisując przemówienie wygłoszone dzień przed wyborami połówkowymi. Chaotyczna, trwająca godzinę przemowa nie była skupiona na mającej się rozpocząć za kilkanaście godzin bitwie o Senat, ale krążyła wokół innych tematów, m.in. prac remontowych w Waszyngtonie i stawu lustrzanego.

Trump zapewnił, że udało mu się to, czego nie był w stanie zrobić żaden z jego poprzedników od czasu oddania obiektu w 1922 roku, zmagając się z wykwitem alg, przeciekami i innymi utrapieniami. - To zdecydowanie największy staw na świecie i traktowano go z wielką miłością. Potem spotkał się z ogromną nienawiścią, a my musieliśmy powstrzymać tę nienawiść (...), lecz pomimo wszystkiego, przez co przeszliśmy, sadzawka lustrzana wygląda teraz lepiej niż kiedykolwiek - przekonywał. 

Donald Trump przed sadzawką lustrzaną w Waszyngtonie
Donald Trump przed sadzawką lustrzaną w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jim Lo Scalzo/PAP/EPA

Przemówienie to - jak relacjonuje CNN - stanowiło "być może trafne podsumowanie kampanii, którą prezydent w całości skoncentrował wokół własnej osoby".

Była wyznawczyni "bardzo rozczarowana" wystąpieniem Trumpa

Była kongresmenka Marjorie Taylor Greene - którą Trump, gdy przestała udzielać mu poparcia, nazwał "zdrajczynią" - powiedziała CNN, że jego orędzie "bardzo ją rozczarowało". Przez długi czas była gorliwą zwolenniczką Donalda Trumpa, wręcz wyznawczynią, a zarazem prominentną postacią ruchu MAGA. Jednak od ubiegłego roku nie szczędzi mu słów krytyki wskazując, że nie wywiązuje się ze złożonych obietnic wyborczych. Stwierdziła też, że w obliczu wtorkowego głosowania, w którym Amerykanie wybiorą cały skład Izby Reprezentantów i 35 ze 100 senatorów, a także gubernatorów w 36 stanach, poruszał kwestie, które nie dotyczą przeciętnego wyborcy.

- Byłam bardzo rozczarowana. Amerykanie mierzą się z rosnącą inflacją od czasów covidu, wysokimi cenami paliw, ciągle narzekają na koszty ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Nikt ich nie słucha - stwierdziła w rozmowie z dziennikarką stacji, Kaitlan Collins.

- [Trump - red.] występując przed stawem lustrzanym, o którym większości Amerykanów, powiedziałabym 99,999 proc. nie myśli na co dzień, wysłał całkowicie niewłaściwy sygnał, który miał zachęcić wyborców do oddania głosów na republikanów w wyborach - wyjaśniła. Zapytana przez Collins, dlaczego w jej ocenie właśnie tak wyglądało ostatnie przedwyborcze orędzie, Greene odparła, że "nie ma pojęcia".

- Byłam związana z branżą budowlaną całe moje życie, doceniam to, że ktoś mówi o naprawach i renowacji, ale republikanie powinni skupić się na przywileju sprawowania władzy, jaki wszyscy otrzymaliśmy w 2024 roku - tłumaczyła odnosząc się do zwycięstwa republikanów w wyborach do Kongresu sprzed dwóch lat.

Wyjaśniła też, jakie kwestie w jej ocenie były wówczas kluczowe. - Działać na rzecz Ameryki, ułatwić życie jej mieszkańcom: obniżyć koszty życia i ceny paliw, zakończyć zagraniczne wojny oraz skupić się na problemach dotyczących obywateli, szczególnie młodego pokolenia - wypunktowała.

Greene: republikanie i Trump zawiedli

Zaznaczyła, że to były najistotniejsze kwestie podczas kampanii wyborczej w 2024 roku. - Jednakże przez ostatnie dwa lata w ogóle nie skupiano się na nich - podkreśliła, dodając: - Wszystko, o czym słyszymy, to koszty napraw, sala balowa, staw lustrzany. Amerykanów na co dzień trapią inne problemy.

Marjorie Taylor Greene była czołową postacią ruchu MAGA
Marjorie Taylor Greene była czołową postacią ruchu MAGA
Źródło zdjęcia: ERIK S. LESSER/PAP

Na koniec przyznała, że spodziewa się prawdopodobnego zwycięstwa demokratów w związku z niewywiązywaniem się republikanów ze złożonych wcześniej wyborczych obietnic.

- Szczerze? Żeby było całkowicie jasne. To nie jest tak, że demokraci świetnie sobie radzili przez ostatnie cztery lata. Jeśli odzyskają władzę jutro [3 listopada, w dniu wyborów - red.], to nie dlatego, że mają gotowe rozwiązania, dzięki którym wszystkie problemy znikną. Prawdopodobnie odniosą przeważające zwycięstwo, bo Trump i republikanie zawiedli, w sposób przytłaczający, w odniesieniu do obietnic złożonych w czasie kampanii w 2024 roku.

red. AZ

Źródło: CNN
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Tagi:
USADonald TrumpPartia Republikańska USA
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