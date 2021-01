Dwa zwycięstwa w wyborczych "dogrywkach" w Georgii. Amerykańskie media: demokraci odbijają Senat

Odbywaj kandydaci Partii Demokratycznej zwyciężyli drugą turę wyborów do Senatu USA w stanie Georgia – poinformowały amerykańskie media. Oznacza to, że w wyżej izbie Kongresu demokraci zrównali się liczbą miejsc z republikanami, ale dzięki głosowi przewodzącej pracom tej izby przyszłej wiceprezydent Kamali Harris, będą kontrolowali Senat. W Izbie Reprezentantów demokraci mają większość.

Po godzinnie 22 największe amerykańskie media, w tym agencja Associated Press oraz agencja Reutera, podały, że demokrata Jon Ossoff zwyciężył wyścig o miejsce w wyżej izbie amerykańskiego Kongresu z senatorem Davidem Perdue. Ossoff - demokrata - uzyskał 50,3 procent poparcia i od kontrkandydata dzieli go około 27 tysięcy głosów.

W Georgii dwukrotnie doszło do ponownego przeliczania głosów po wyborach prezydenckich z 3 listopada, w których w tym tradycyjnie republikańskim stanie niespodziewanie z przewagą ponad 11 tysięcy głosów wygrał demokrata Joe Biden. Prezydent Donald Trump nie uznał swojej porażki w stanie, w którym od 1992 roku triumfowali republikanie, utrzymując, że w procesie wyborczym dochodziło do oszustw. Ani on, ani jego otoczenie nie byli w stanie przedstawić jednak dowodów na potwierdzenie tej tezy.