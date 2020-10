Premier Słowenii kontra doradca Bidena. Sprzeczka, która skończyła się blokadą

"Odprawimy demagogiczny populizm z kwitkiem. Sramota"

Dalej odniósł się do przypomnienia Carpentera o jego przeszłości. "Tak, nie tylko zostałem niesłusznie skazany, ale także trzykrotnie trafiłem do więzienia, począwszy od 1988 roku, skazany przez komunistyczny wojskowy sąd Jugosławii. Wszystkie sprawy zostały rozwiązane przez sąd konstytucyjny i inne sądy" - napisał, dodając, że w tych latach można łatwo sprawdzić fakty w internecie.

"Mam nadzieję, że amerykańska administracja nigdy nie splami się takimi karierowiczami"

Wpis to aluzja do przeszłości słoweńskiego premiera w komunistycznej młodzieżówce. Obecnie Jansa jest liderem Słoweńskiej Partii Demokratycznej, należącej do frakcji chadeków w Parlamencie Europejskim. Premierem tego kraju był także w latach 2004-2008 i 2012-2013.

Bidena krytykują także Węgry

Szef słoweńskiego rządu nie jest jedynym przywódcą w regionie, który otwarcie poparł Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Jeszcze we wrześniu poparł go premier Węgier Viktor Orban, potępiając jednocześnie "moralny imperializm" demokratów. Także szef węgierskiego resortu spraw zagranicznych Peter Szijjarto wezwał niedawno Bidena do skonfrontowania się z "korupcyjnymi zarzutami w związku z Ukrainą zanim zajmie się Węgrami". Była to odpowiedź na krytykę Bidena kierowana wobec węgierskiego rządu.