Recep Tayyip Erdogan ubiega się o reelekcję. Jak zmieniła się Turcja za jego rządów

- Rzeczywiście, obecnie widzimy najlepsze uwarunkowania, by Erdogan utracił władzę - mówił w rozmowie z Maciejem Michałkiem z tvn24.pl doktor Karol Wasilewski, analityk 4CF The Futures Literacy Company, autor książki "Sen o potędze. Neoosmanizm w polityce zagranicznej Republiki Turcji".

Recep Tayyip Erdoga - polityczne początki

Urodzony w 1954 roku Recep Tayyip Erdogan jako nastolatek wraz z rodziną przeniósł się do Stambułu, gdzie później na Uniwersytecie Marmara uzyskał dyplom z zarządzania. W latach 70. i 80. działał w kręgach islamskich, dołączając do proislamskiej Partii Dobrobytu Necmettina Erbakana.

Po czterech larach pełnienia funkcji Erdogan w 1998 ustąpił ze stanowiska w związku z wyrokiem skazującym go na pozbawienie wolności za przemówienie, które miało według ówczesnych władz podżegać do nienawiści na tle religijnym. "Meczety są naszymi koszarami, kopuły naszymi hełmami, minarety naszymi bagnetami, a wierni naszymi żołnierzami" - brzmiał fragment nacjonalistycznego poematu, który zawarł w swym wystąpieniu.

Erdogan na czele rządu Turcji. Premier reformator

W 2003 roku Erdogan stanął na czele rządu, jawiąc się jako młody i dynamiczny przywódca. On oraz jego ugrupowanie obiecywało obywatelom kompetentne rządy, niezawodne usługi oraz wzrost ekonomiczny, co przez wiele lat udawało im się osiągać - komentuje "New York Times".

Protesty przeciwko autorytarnym rządom Erdogana

Protesty wybuchły w 2013 roku. Ich bezpośrednią przyczyną były rządowe plany zabudowy lubianego przez mieszkańców Stambułu parku Gezi, jednak miały one także wymiar buntu przeciwko coraz bardziej autorytarnym rządom Erdogana. W geście sprzeciwu stambulskie ulice każdego wieczora rozbrzmiewały hałasem uderzenia w garnki i patelnie. Dochodziło do starć z policją.

W grudniu 2013 roku Turcją wstrząsnęła także potężna afera korupcyjna, która doprowadziła do zatrzymania ponad 50 osób. Chodziło o nieprawidłowości w przetargach w budownictwie, a na liście oskarżonych znajdowali się synowie trzech ministrów rządu premiera Erdogana. Zmusiło go to do rekonstrukcji gabinetu i zmiany 10 ministrów. Erdogan uznał, że wybuch afery na kilka miesięcy przed wyborami lokalnymi (marzec 2014) i prezydenckimi (sierpień 2014) to jawny atak na jego rządy.